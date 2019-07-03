“لجنة الأساتذة”.. الأكاديميون الإسرائيليون الذين ساعدوا في تصميم الهجرة الفلسطينية

إيدو كونراد – (مجلة 972+) 18/6/2019

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تُظهر وثائق مكتشفة حديثا كيف شكلت إسرائيل “لجنة الأساتذة” ‘Professors Committee’ في الأيام التالية للاحتلال في العام 1967، من أجل وضع سياسات لتحييد الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة الضفة الغربية وغزة بشكل دائم.