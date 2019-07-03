“لجنة الأساتذة”.. الأكاديميون الإسرائيليون الذين ساعدوا في تصميم الهجرة الفلسطينية

إيدو كونراد – (مجلة 972+) 18/6/2019
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
تُظهر وثائق مكتشفة حديثا كيف شكلت إسرائيل “لجنة الأساتذة” ‘Professors Committee’ في الأيام التالية للاحتلال في العام 1967، من أجل وضع سياسات لتحييد الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة الضفة الغربية وغزة بشكل دائم.
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بعد أسابيع فقط من زيادة مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل إلى ثلاثة أمثالها في حرب الأيام الستة في العام 1967، جندت إسرائيل فرقا من الأكاديميين في البلاد لإيجاد طرق لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من المناطق المحتلة حديثا.
ووفقا للوثائق التي كشف عنها مؤخرا أومري شيفر رافيف، طالب الدكتوراة في قسم التاريخ اليهودي في الجامعة العبرية، فإنه في تموز (يوليو) 1967، جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين، ليفي إشكول، لجنة من الأكاديميين بمن فيهم عالم الاجتماع الإسرائيلي البارز شيمويل نوح إيزنشتات؛ والاقتصادي مايكل برونو؛ والعالم الديموغرافي روبرتو باكي؛ وعالم الرياضيات أرييه دفورتزكي -وجميعهم لهم صلات بدهاليز السلطة- وقام بإيفادهم إلى المناطق الفلسطينية المحتلة لدراسة السكان الذين احتُلوا حديثا.
على الورق، كان الهدف من “لجنة تنمية الأراضي الخاضعة للإدارة”، المشار إليها باسم “لجنة الأساتذة”، هو إنشاء هيئة مسؤولة عن “التخطيط طويل الأجل” في الأراضي المحتلة. وقد تم إرسال الأساتذة، مع فرقهم من الباحثين، إلى القرى والمدن ومخيمات اللاجئين لإجراء مقابلات مع الفلسطينيين وسؤالهم عن حياتهم واحتياجاتهم ورغباتهم.
أما الهدف الثاني، كما يقول شيفر رافيف، فكان تحقيق فهم أفضل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة من أجل إيجاد طرق للتأكد من أنهم لن يقاوموا النظام العسكري الذي فرضته إسرائيل عليهم –والذي ما يزال يحكمهم حتى اليوم- بينما تبحث اللجنة عن طرق لتشجيعهم على المغادرة. ويقول شيفر رافيف: “تلك السنوات الأولى وضعت الأساس لما تبدو عليه السياسة الإسرائيلية اليوم”.
تهديد الحداثة
يقول شيفر رافيف أنه عندما وضعت الحرب أوزارها في العام 1967، كانت لدى الحكومة الإسرائيلية جميع أنواع الأهداف تجاه السكان الفلسطينيين، وكان الأهم من بينها هو تخفيض عدد أولئك الذين يعيشون منهم في الأراضي المحتلة. “لقد رأينا ذلك بشكل بارز في غزة، حيث اعتقدت السلطات أنها يمكن أن تقلل عدد السكان إلى النصف، لينخفض من 400.000 إلى 200.000، لمواجهة المشكلة الديموغرافية الجديدة.”
ويوضح شيفر رافيف أن معظم الفلسطينيين في غزة كانوا لاجئين، وأن الحكومة أرادت تفكيك مخيمات اللاجئين وتشجيعهم على مغادرة البلاد ليتم استيعابهم أو دمجهم في الأماكن الأخرى. “كان هذا هو السياق الذي أصدر فيه إشكول قراره بتشكيل ’لجنة الأساتذة‘”.
شهدت السنوات القليلة الأولى بعد بدء الاحتلال موجة من المقاومة الشعبية -ومعظمها غير عنيفة- للاحتلال، بما في ذلك العديد من الإضرابات الجماهيرية الواسعة. وكانت هناك أيضا مقاومة مسلحة قادتها مجموعات مثل حركة “فتح”، التي سعت إلى استلهام حرب العصابات التي خاضتها الفيتكونغ واستخدامها ضد إسرائيل. وكان من المهمات الأخرى التي أوكلتها الحكومة الإسرائيلية إلى ’لجنة الأساتذة‘، فهم كيفية الحد من المقاومة الشعبية الفلسطينية للحكم الإسرائيلي، وكذلك المدى الذي يمكن أن تزدهر به الأفكار الثورية بينهم، مثل الشيوعية أو القومية الفلسطينية في المناطق المحتلة.
يقول شيفر رافيف أن الأكاديميين انخرطوا في إطار نظري يسمى “نظرية التحديث” لتحليل نتائجهم العملية وصياغة توصيات السياسة. وكانت النظرية، التي تقترح أن المجتمعات تنتقل خطيا من “تقليدية” إلى “حديثة”، شائعة إلى حد كبير بين علماء الاجتماع في الغرب، لكنها لم تصمد بالضبط أمام اختبار الزمن. ويتهمها النقاد بأنها متمركزة للغاية حول الغرب وغير قادرة بشكل أساسي على تفسير التغيرات الداخلية والخارجية المعقدة التي تؤثر على الجماعات والمجتمعات. وسوف تؤثر هذه البقع النظرية العمياء في النظرية على عمل “لجنة الأساتذة”.
“أقام الباحثون تمييزا بين الشباب في المدن، الذين يميلون إلى العلمانية والتعليم، والذين هم أكثر ميلا إلى المشاركة في الأنشطة السياسية، في مقابل الجيل الأكبر سنا الذي كان أقل اهتماما بكثير بالسياسة، وأكثر تقليدية، وتدينا، وميلا إلى الزراعة. وكان يُنظر إلى الشريحة الأولى على أنها تُشكل تهديدا، في حين يجب تشجيع أسلوب الحياة غير السياسي لهذه الفئة الأخيرة”، كما يقول رافيف.
بينما كان علماء الاجتماع الغربيون يستخدمون نظرية التحديث في محاولة لتحديث المجتمعات كجزء من الجهود المبذولة لدرء الشيوعية، تبنى الأكاديميون والمسؤولون الإسرائيليون مقاربة عكسية.
ويشرح رافيف: “عندما يتعلق الأمر بإبقاء السكان المدنيين تحت الحكم العسكري، فإن تحديث المجتمع الفلسطيني يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. وقد أرادت الحكومة الإسرائيلية إبقاء السكان المحتلين محيَّدين، وكانت تعتقد بأنه كلما تم تحديثهم، زاد خطر المقاومة”.
من بين الأسئلة التي طرحها الباحثون الإسرائيليون على الفلسطينيين، كان السؤال عما لديهم على العشاء، المصمم لتصنيف ما إذا كانوا “حديثين” أو “تقليديين”. وعلى سبيل المثال، كان يُنظر إلى العشاءات العائلية الكبيرة، على سبيل المثال، على أنها تقليدية، في حين أن العشاء الأصغر كان علامة على الحداثة. وكانت لهذا تداعيات؛ فالشخص الذي يُعتبر “أكثر حداثة” قد يُشتبه بسهولة أكبر في كونه علمانيا، والذي سيميل أكثر بالتالي إلى اعتناق السياسة القومية أو الثورية.
ثم كانت هناك أسئلة سياسية واضحة مباشرة، خاصة في مخيمات اللاجئين: “هل ترغب في الانتقال إلى بلد جديد؟ لمَ لا؟ ما الذي يجعلك تريد الانتقال؟ ما هو حلُّك لمشكلة اللاجئين”؟
أحد الباحثين، وهو عالم سياسي، ذهب إلى معبر جسر اللنبي الحدودي في تشرين الأول (أكتوبر) 1967 وأجرى مقابلات مع الفلسطينيين أثناء مغادرتهم إلى الأردن. ويوضح رافيف أن العديد من الفلسطينيين كانوا يعبرون بانتظام بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، إما للعمل أو لأن أسرهم كانت تعيش في الخارج.
ويقول رافيف: “سأل (الباحث) 500 شخص عن سبب اختيارهم المغادرة، وسيتم تسليم هذه الردود في وقت لاحق إلى الحكومة حتى يتسنى لها فهم الأسباب التي تدفع الناس إلى المغادرة”.
استنتج الأكاديمي الإسرائيلي، الذي كان يعمل بإذن من الجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين كانوا يغادرون إلى الأردن بغرض العثور على عمل أو للمّ شمل الأسرة. ويقول رافيف: “في ظل الحكم الأردني، كان هناك القليل جدا من الاستثمار في الضفة الغربية، ولذلك عندما احتلها الإسرائيليون، لم يكن هناك ما يكفي من العمل”. ويضيف: “بعد الحرب تدهور الوضع أكثر في الضفة الغربية. فضلت الحكومة الإسرائيلية الإبقاء على معدل بطالة مرتفع، معتبرة ذلك أمرا جيدا من شأنه أن يدفع الناس للخروج إلى أماكن مثل الأردن أو الكويت”.
الخبراء يُؤخَذون بالمفاجأة
يندرج شيفر رافيف ضمن كادر من الأكاديميين الإسرائيليين الذين قرروا تركيز أبحاثهم على الاحتلال. وفي حين كشف “المؤرخون الجدد”، مثل بيني موريس وتوم سيغيف، عن تفاصيل حرب العام 1948 والسنوات التي تلت تأسيس إسرائيل والتي تناقض مباشرة الرواية الصهيونية، ركزت هذه المجموعة الجديدة من الباحثين على نظام الحكم الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
دراسة رافيف هي الأولى من نوعها، حيث تستخدم الوثائق الحكومية الرسمية من حرب العام 1967 وما أعقبها، والتي رفَع السرية عنها مؤخرا كل من الأرشيف الوطني الإسرائيلي ومحفوظات الجيش الإسرائيلي.
حتى حرب العام 1967، كانت القضية المركزية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هي قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا من ما أصبح إسرائيل، والذين منعتهم إسرائيل من العودة إلى ديارهم بعد حرب العام 1948. ومع نهاية حرب 67، وجدت إسرائيل نفسها تحكم الكثير من هؤلاء اللاجئين الذين كانوا قد فروا إلى الضفة الغربية وغزة قبل حوالي 20 عاما.
يقول رافيف أن الحكومة الإسرائيلية نظرت إلى احتلال العام 1967 على أنه فرصة لحل مشكلة اللاجئين بشروطها الخاصة، إما عن طريق تشجيع اللاجئين على الرحيل من تلقاء أنفسهم، أو من خلال اتفاق مع الدول العربية الأخرى. لكنهم عندما بدأوا أبحاثهم عن اللاجئين، اكتشف “الأساتذة” شيئا فاجأهم وأصابهم بالدهشة: لم يكن اللاجئون مهتمين بأي حل سياسي لا يشمل عودتهم إلى أراضيهم الأصلية.
ويشرح رافيف: “كان لدى الباحثين انطباع بأنه إذا تمكن اللاجئون من كسب قُوتهم والعيش بشكل مريح في مكان مثل الكويت، مثلا، فلن يعود هناك سبب يدعوهم إلى الرغبة في البقاء في مخيم للاجئين في غزة. والآن، يقول لهم معظم اللاجئين: ‘كلا، نحن نريد العودة إلى ما أصبح إسرائيل’”. كان هذا، بطبيعة الحال، بداية غير مناسبة ومحبطة بالنسبة للسلطات الإسرائيلية.
بل إن الأكاديميين فوجئوا أكثر عندما علموا أن اللاجئين كانوا يتمتعون بخصائص “حديثة” أكثر من بقية المجتمع الفلسطيني. ويقول شيفر رافيف: “عندما تم إجبارهم على العيش في المخيمات، اضطر اللاجئون إلى ترك ماضيهم الزراعي خلفهم، وهو ما عنى أنه لم يعد لدى أبنائهم سبب لتعلُّم كيفية العمل في الأرض وفِلاحتها”.
بعد أن أُجبروا على الخروج من أسلوب حياة وعاداة “حياة القرية” واقتصاداتها الزراعية، والعيش في المخيمات، شرع اللاجئون في الاستثمار في تعليم أبنائهم، وهو ما فعلته “الأونروا”، وكالة الأمم المتحدة المكلفة بإدارة مخيمات اللاجئين. ويقول رافيف أنها كانت لكل ذلك تداعيات بعيدة المدى: كانت نسبة الأميين من لاجئي الجيل الأول حوالي 70 في المائة، لكن هذه النسبة انخفضت إلى ما يقرب من 7 في المائة مع الجيل الثاني الذي نشأ في مخيمات اللاجئين.
أمِل أعضاء “لجنة الأساتذة” في تثبيط “اتجاهات التحديث” هذه بين اللاجئين. واعتقدوا بأن تشجيع لاجئي الجيل الثاني على تلقي التعليم والانتقال إلى المدينة، حيث يمكنهم تحقيق أحلامهم، سيؤدي في النهاية إلى تفكيك مخيمات اللاجئين. وفهموا أن مجرد تفكيك مخيمات اللاجئين وتشجيع الناس على المغادرة ببساطة، سيؤدي إلى ما أسموه “المقاومة الجماعية”.
ويقول رافيف: “أدرك الأكاديميون أنه لحل أزمة اللاجئين، لا يمكن للمرء أن يتحدث بصراحة عن حل أزمة اللاجئين. عليك أن تفعل الأشياء بهدوء -وما هو الشيء الأكثر هدوءا من البحث عن فرص العمل أو التعليم في بلد آخر”؟
روح “اللجنة” ما تزال حيّة
كانت بعض التوصيات الأخرى الصادرة عن “لجنة الأساتذة” في البداية مناهضة للحدس في أهدافها المتمثلة في تشجيع الهجرة وتقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية.
يقول رافيف: “كانت إحدى التوصيات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية في كانون الأول (ديسمبر) 1967، هي إتاحة خيار العودة لأي شخص يريد مغادرة الأراضي المحتلة”.
“كان هذا تطورا ثوريا؛ وقد ذهب في عكس اتجاه وجهة النظر الإسرائيلية العامة التي تم تبنيها في العام 1948 والتي حظرت عودة الأشخاص الذين يغادرون البلاد. إنك إذا أخبرتهم في وقت مبكر بأنهم لا يستطيعون العودة، فإنهم لن يغادروا أبدا في المقام الأول، لأن قيامهم بذلك سيعني انفصالهم عن أسرهم وبلدهم”.
نشرت “لجنة الأساتذة” نتائجها ومكتشفاتها الأولية في أيلول (سبتمبر) 1967، ولو أن المرحلة الأولى من أبحاثها اكتملت بحلول شباط (فبراير) 1968 عندما سلَّمت استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء، إشكول، وعقدت عددا من المؤتمرات مع مسؤولين من الحكومة العسكرية، كما يقول شيفر رافيف.
وتتضمن وثيقة أُعدت بعد عدة سنوات لاحقا قائمة تضم 30 دراسة على الأقل حول جملة من القضايا، مثل السكان المسيحيين في الأراضي المحتلة؛ واقتصاد نابلس؛ وإمكانية تسويق البضائع الإسرائيلية إلى لبنان، من بين أمور أخرى. وقد استمرت تلك المشروعات البحثية حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين، وهي النقطة التي اختفت عندها آثار الورق.
يقول شيفر رافيف أنه على الرغم من أننا لا نستطيع أن نكون متأكدين من أن توصيات “لجنة الأساتذة” قد تُرجمت مباشرة إلى سياسات حكومية -حيث أخذت السلطات في الاعتبار أيضا تقديرات أخرى، مثل آراء جهاز الشاباك والجيش- فإن روح أبحاثها أثرت بالتأكيد على صُنَّاع القرار في إسرائيل.
ويضيف: “لا يوجد دليل على أن التوصيات اعتمدت بشكل مفرد فقط على أساس ما اقترحته ‘اللجنة’. “لكن المرء يستطيع أن يرى صلة بين التوصيات والسياسات. وتمكن رؤية مثال واضح على ذلك في قرار الحكومة بشأن تشجيع الهجرة الفلسطينية”.
*كاتب، ومدون ومترجم يقيم في تل أبيب. عمل سابقا محررا لصحيفة “هآرتس”، وهو حاليا مساعد رئيس تحرير “مجلة 972+”.
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*نشر هذا العَرض تحت عنوان: The Israeli academics who helped design Palestinian emigration