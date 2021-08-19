لجنة الأنشطة بـ”رابطة الكتاب” تقيم أصبوحة قصصية وشعرية للأطفال

عمان- الغد- ضمن فصولها الثقافية 2021، أقامت لجنة الأنشطة في رابطة الكتاب الأردنيين، أول من أمس، قراءة قصصية وشعرية للأطفال في مركز سمو الأمير الحسين الثقافي/ معان، بالتنسيق مع نادي أطفال معان ومديرية ثقافة محافظة معان ممثلة بمديرها الدكتور يوسف الشمري.

الأصبوحة التي أدارها القاص منير الهور، شاركت فيها القاصة ريا الدباس وشاعر الأطفال محمد جمال عمرو، وتضمنت حوارات إبداعية مع الأطفال الحضور وتحفيز مواهبهم. وفي الختام جرى توزيع الكتب والقصص المهداة من رابطة الكتاب الأردنيين على الأطفال المشاركين.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الأنشطة في الرابطة تعد لإقامة فعاليات مماثلة للأطفال في أماكن تواجدهم في العاصمة وفي بعض المحافظات، بإشراف الشاعر عمرو والقاصة ريا الدباس، في سعي من رابطة الكتاب الأردنيين لتفعيل أنشطتها التي توقفت فترة من الزمن بسبب كورونا.

هذا وقد تفاعل الأطفال الحضور مع القاصة ريا الدباس التي قرأت من مجموعتها القصصية السلوك الحكيم وأدارت حوارا مع الأطفال حول مضامينها.. أعقب ذلك طرح أسئلة أجاب عنها الأطفال وحازوا الجوائز مكافأة لهم.

أما القاص منير الهور فقد قدم قصصا متسلسلة مترابطة تضمنتها أشعار لشعراء الأطفال علي البتيري ويوسف حمدان ومحمد جمال عمرو.

وشارك الشاعر عمرو بقصائد عدة من مجموعته الشعرية “ماذا لو عندي مصباح”.. أعقبها بحوارات حول التفكير خارج الصندوق وأهميته في نمو شخصية الطفل وعقله وتفكيره.