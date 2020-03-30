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لجنة الأوبئة: إغلاق 12 عمارة سكنية في إربد بعد جمع 300 عينة

منذ ساعة واحدة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد (تصوير محمد مغايضة)

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احمد التميمي
إربد- توسعت لجنة استقصاء الأوبئة في إربد في عملية جمع العينات من الأشخاص المخالطين لـ ١١طالبا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا بعد مغادرتهم الأردن بتاريخ 26 الشهر الحالي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت الجهات المعنية إغلاق ١٢ عمارة سكنية في إربد بشكل تام ومنع السكان من مغادرتها لحين الخروج بالنتائج بشكل نهائي، فيما قررت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إغلاق الطرقالمؤدية للمنطقة.
كما قررت لجنة الأوبئة إغلاق المحال المحيطة بالمنطقة وإجراء تعقيم للمنطقة بشكل تام من قيل البلدية.
وحسب مصادر طبية، تم جمع ما يقارب ٣٠٠ عينة من الاشخاص المحيطين بالعمارة السكنية ونتيجيتهم ستظهر اليوم.
وأكدت المصادر أن لجنة الاستقصاء ما زالت تبحث عن مصدر الاصابة للطلبة وما اذا كان مصابين داخل الاردن او عند وصولهم لفلسطين.
وأشارت إلى أنه سيتم تأمين السكان باحتياجاتهم الأساسية لمدة ١٤ يوما.

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