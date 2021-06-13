لجنة الأوبئة تجتمع في الخامسة من مساء اليوم

محمود الطراونة

عمان- علمت “الغد” من مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ستعقد اجتماعا اليوم الأحد في الساعة الخامسة مساء، لمناقشة آخر تطورات الوضع الوبائي، والخروج بمقترحات وتصورات حول فتح القطاعات وتنظيم المطارات والمعابر الحدودية وإجراءات المسافرين وعمليات التطعيم وإمكانية منح جرعة مطعوم ثالثة.

ووفق مصدر في اللجنة، فإن الاجتماع سيبحث آخر الأوضاع الوبائية وتطورات فيروس كورونا، خصوصا بعد انخفاض النسبة الإيجابة إلى ما دون الـ4% من مجموع الفحوصات، إضافة فتح المقاهي ومحال الأرجيلة والمخاطر المحتملة وضبط الآلية وتحديد المسؤوليات.

وكان رئيس اللجنة وزير الصحة فراس هواري دعا أعضاء اللجنة للاجتماع لتدارس الوضع الوبائي وتقييم الحالة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التخفيفية وفق ما تقتضيه الأوضاع الوبائية الحالية.