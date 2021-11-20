لجنة الأوبئة تحذر من مؤشر خطير وتؤكد عدم الوصول لمرحلة الخطر

قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب إن هناك ازدياد في أعداد الإصابات بكورونا إلا أن “ما يهمنا هو كم عدد الإصابات التي تدخل إلى المستشفى وتكون في حالة خطرة أو قد تحتاج إلى عناية حثيثة أو أجهزة تنفس اصطناعي”.

وأضافت عبر قناة المملكة “هناك ازدياد مطّرد في أعداد الإصابات على جميع المستويات الكبار والصغار والمحافظات المختلفة، إلا أن ما يهمنا أكثر كم هي نسبة الإشغال وكم هي نسبة العزل، وهل تزيد بنسبة كبيرة، وكم عدد من يدخلون إلى المستشفى والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي”، وفق القطب التي قالت إن “هناك زيادة بالحالات بنسبة 30-40% في آخر 3 أسابيع”.

ولفتت إلى أن “نسبة الإدخالات وتحديدا فيما يتعلق بالعناية الحثيثة قليلة ولا تزال تحت السيطرة فهي بالمجمل 38% في المملكة”.

وتابعت: “لم نصل للخط الذي ممكن أن يكون لدينا عدم قدرة على استيعاب المرضى وهذا الأمر يقرر إذا كان وضعنا صعبا أم لا”.

و حذرت من الإصابات بالفيروس النشطة في الأردن وهم الذين يعزلون أنفسهم في منازلهم والبالغ عددهم حاليا نحو 37 ألف إصابة. وقالت في هذا الصدد إن “هؤلاء عبارة عن أشخاص يبثون المرض بالمجتمع إذا لم يتم عزلهم بشكل صحيح”.

ودعت القطب إلى عملية “استقصاء وبائي أكبر للمخالطين لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا”.