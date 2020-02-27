“لجنة الأوبئة ” تدرس خطة الاستجابة لمواجهة “كورونا” وتداعياته حال ظهوره

محمود الطراونة

عمان- عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة اجتماعا اليوم الخميس برئاسة وزير الصحة الدكتور سعد جابر وحضور ممثلين عن مختلف الجهات الصحية للتباحث في خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة فايروس كورونا تداعيات الملف والخروج بتوصيات في حال دخول اية حالات مشتبهة ومصابة الى المملكة لا سمح الله.

اجتماع اللجنة الذي ناقش أدوار المؤسسات الرسمية وتأثيرات اية حالات إصابة على قطاعات السياحة والتعليم والاقتصاد ومختلف القطاعات الأخرى، فضلا عن دراسة إيجاد موقع للعزل او الحجر الصحي ليكون اما في مستشفى الأمير حمزة الحكومي او في القطاع الخاص او اختيار موقع يلبي الشروط الصحية ويتلاءم مع المستوى المطلوب للمواطن الاردني.

كما تدرس اللجنة قرار توسيع قاعدة الدول التي يحظر دخول مواطنيها وفقا لحجم الإصابات في فيروس “كورونا” لتشمل دول جديدة إضافة الى الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وآليات إدخال المواطنين الأردنيين من تلك الدول المصابة بالفيروس.

وناقشت اللجنة التي تضم في عضويتها خبراء من الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بالإضافة إلى وزارة الصحة، الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة للتصدي ومواجهة هذا المرض من حيث الخطة العلاجية والوقائية ورصد الحالات المشتبهة وتعميمها على كافة الجهات المعنية ومطابقتها للبروتوكول العلاجي الخاص بهذا الشأن.