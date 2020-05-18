لجنة الأوبئة تستبعد فرضية عدم ايجاد لقاح لفيروس كورونا

عمَّان- استبعدت اللجنة الوطنية للأوبئة من النَّاحية العلمية والطِّبية فرضية أنَّ لَقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لن يرى النُّور أبدًا، مرجحة أنَّ الجهود الدَّولية ستتوصل إليه.

وقال عضو اللجنة ومسؤول ملف كورونا في شمال المملكة الدكتور وائل الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، مساء اليوم الاثنين، إنَّ كل جائحة يتم إنتاج لقاح لها، باستثناء سارس ومتلازمة الشَّرق الأوسط.

وأكد أنَّ هناك جهودًا مضنية تتم الآن للتوصل إلى لَقاح خاص بفيروس كورونا، وأنَّ الزمن القادم سيكون شاهدًا على إنتاجه، وهذا الرأي مبني على ما يتم بذله الآن من جهود علمية تقوم بها جامعة أوكسفورد في بريطانيا بالتَّعاون مع إحدى الشركات العملاقة. وبين الدكتور الهياجنة، أنَّ العالم لم يجد لّقاحًا منذ 18 عامًا لمرض سارز الذي ظهر عام 2002، كما أنَّه لم يجد لقاحًا لمتلازمة الشَّرق الأوسط منذ 8 سنوات والذي ظهر عام 2012، معتقدًا أن الأمر مختلف جدًا في فيروس كورونا المستجد. وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم منذ نهاية العام الماضي 2019 من مدينة ووهان الصينية، وانتشر حتى الآن بأكثر من 32 دولة حول العالم، وأصاب أكثر من 4 ملايين ونصف حتى اليوم، وأدى إلى وفاة نحو 250 ألف شخص. –(بترا)