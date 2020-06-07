أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“لجنة الأوبئة” تكشف قصة وفاة أردني بكورونا عام 2014

منذ 16 دقيقة
الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات
الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- كشف الناطق باسم لجنة الأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، أن الأردن شهد في العام 2014، حالة وفاة لمريض أصيب بفيروس جديد- في حينه- من فيروسات كورونا يسمى “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” (ميرس).

وقال عبيدات، لإذاعة “حسنى”، اليوم الأحد، إن هذا الفيروس جاء بعد عدة سنوات من ظهور فيروس “سارس”، مشيرا إلى أن جميع الفيروسات هذه تنتمي إلى “عائلة كورونا”.

وذكر عبيدات أن الأردن سجل بذلك الوقت عدة إصابات، وأن المصاب الذي توفي كان يعاني من مرض مناعي مزمن، مؤكدا أن الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا ميرس وليس بسبب “كوفيد 19 المستجد”.

وأكد عبيدات أن حالة الوفاة نتجت فعلا عن فيروس كورونا، لكن ليس الفيروس المستجد الموجود حاليا في العالم.

وأوضح عبيدات أن مرض “ميرس” ظهر أولا في الأردن وتشكلت بؤرة له، وفي ذلك الوقت لم يتم تشخيص المرض، وتم الاحتفاظ بعينات من المرضى، وبعد عدة أشهر ظهرت حالات في السعودية، وتم التعرف على أنه فيروس “ميرس” وتوفير فحص مخبري له، وبفحص العينات تبين أن الفيروس في الأردن هو نفسه الموجود في السعودية.

مقالات ذات صلة

ألميريا الاسباني يُقدم عرضا مبدئيا إلى أبويل لضم التعمري

منذ 28 دقيقة

“التعليم العالي” تؤكد شفافية آلية إختيار البحوث الموجهة الحاصلة على الدعم المالي

منذ 30 دقيقة

أمين الهيئة الاسلامية المسيحية: الاحتلال ينتهج الاستيطان للسيطرة على القدس

منذ 58 دقيقة
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)

توقع تخفيض موازنة أمانة عمان بملايين الدنانير

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock