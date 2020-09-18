لجنة الأوبئة تنصح بعدم القيام بإجراءات فحوصات كورونا على نطاق واسع للحيوانات

عمان- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا لا تعتبر مصدرا كبيرا وسببا مهما في انتقال العدوى الى الانسان.

وأضاف الدكتور عبيدات، أن إصابة الحيوانات ممكنة وصدرت تقارير بهذا الخصوص سابقاً من بعض الدول.

ونصح الدكتور عبيدات بعدم القيام باجراءات فحوصات فيروس كورونا على نطاق واسع للحيوانات التي تعاني من اعراض الأمراض في الجهاز التنفسي وفي حال تم ذلك يكون الفحص وأخذ المسحات التشخيصية من هذه الحيوانات هو مسؤولية الأطباء البيطرين مع التأكيد على ضرورة أخذ احتياطات السلامة والوقاية.

وطالب الدكتور عبيدات مالكي الحيوانات الاليفة بغسل اليدين قبل وبعد التعامل معها واطعامها واخذ الحيطة والحذر واستعمال وسائل الوقاية المختلفة .(بترا) غسان ابزاخ