آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

لجنة الأوبئة تنصح بعدم القيام بإجراءات فحوصات كورونا على نطاق واسع للحيوانات

منذ 19 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا لا تعتبر مصدرا كبيرا وسببا مهما في انتقال العدوى الى الانسان.
وأضاف الدكتور عبيدات، أن إصابة الحيوانات ممكنة وصدرت تقارير بهذا الخصوص سابقاً من بعض الدول.
ونصح الدكتور عبيدات بعدم القيام باجراءات فحوصات فيروس كورونا على نطاق واسع للحيوانات التي تعاني من اعراض الأمراض في الجهاز التنفسي وفي حال تم ذلك يكون الفحص وأخذ المسحات التشخيصية من هذه الحيوانات هو مسؤولية الأطباء البيطرين مع التأكيد على ضرورة أخذ احتياطات السلامة والوقاية.
وطالب الدكتور عبيدات مالكي الحيوانات الاليفة بغسل اليدين قبل وبعد التعامل معها واطعامها واخذ الحيطة والحذر واستعمال وسائل الوقاية المختلفة .(بترا) غسان ابزاخ

مقالات ذات صلة

جابر: يتم التقصي عن مصدر إصابة كلب بكورونا في إربد

منذ 39 دقيقة

وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 120ألف طن قمح

منذ ساعة واحدة

العضايلة: مخالفة التجمعات تشمل جميع الحضور وليس صاحب المناسبة فقط

منذ ساعتين
النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
53 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock