لجنة الإشراف على انتخابات الفيصلي تلتقي المرشحين

يحيى قطيشات



عمان – يلتقي رئيس لجنة انتخابات النادي الفيصلي وأعضاء اللجنة المشرفة عليها من موظفي وزارة الشباب، خلال اليومين المقبلين، في قاعة بيت شباب عمان المرشحين للانتخابات، المقررة يوم السبت المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، لانتخاب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة تقود النادي لمدة 3 سنوات مقبلة، حسب نظام الأندية والهيئات الشبابية.

وحسب مصدر مطلع بالوزارة، يهدف الاجتماع إلى طرح التعليمات التي سيتم تطبيقها خلال الانتخابات ومناقشة البنود الواردة فيها واعتمادها بشكل نهائي بحضور مدير مديرية شباب العاصمة سناء أبو عباس.

وسيتم خلال الاجتماع تأكيد وقوف الوزارة والهيئة المؤقتة للنادي على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتشديد على عدم السماح بأي شيء يمس سلامة العملية الانتخابية حتى تمضي بنجاح.

ومن أبرز التعليمات التي سيتم الاتفاق عليها تحديد الساعة الثامنة صباحا، موعدا لبداية اجتماع الهيئة العامة بهدف بحث التقرير المالي والإداري المقدم من الهيئة الإدارية وعرضه على الهيئة العامة وتعيين مدقق حسابات قانوني.

وتقرر أن تبدأ عملية الاقتراع عند الساعة الثانية عشرة ظهرا وتنتهي عند الساعة السابعة مساء، إلى جانب اعتماد وثائق الهوية الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة لإثبات هوية المقترع، وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني والمتمثل بنصف زائد واحد، والبالغ 1018 ناخبا، من أصل 2034 ناخبا يمثلون أعضاء الهيئة العامة للفيصلي الذين يحق لهم المشاركة في عملية التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ستؤجل الانتخابات لمدة 14 يوما.

وأعلنت الهيئة المؤقتة للنادي برئاسة جهاد قطيشات أمس، انتهاء فترة تقديم طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، حيث تم إغلاق باب الترشيح من قبل مندوب وزارة الشباب، وبلغ عدد المرشحين 22 عضوا.

وترشح للمنافسة على منصب الرئاسة المهندس نضال الحديد وسليمان العساف وكلاهما لم يسبق له ترأس النادي الفيصلي بصورة رسمية، ولكن تولى الحديد رئاسة اللجنة المؤقتة في وقت سابق.

وترشح للانتخابات كتلة “أبناء الزعيم” التي يرأسها العساف، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد قطيشات، لانا الجغبير، فراس وريكات، عصام الروابدة، الدكتور عمر الزواهرة، فوزي العجارمة، مازن الحراسيس، شهم العدوان، عبد المحسن المعايطة.

أما كتلة “الفيصلي وطن” التي يرأسها الحديد فتضم في عضويتها كلا من: أحمد وريكات، فراس حياصات، أحمد عواد، عيسى الدعجة، الدكتور زياد الحجاج، النائب الدكتور نمر السليحات، سامي فراج، النائب الدكتور نصار الحيصة، والمهندسة عروب العبادي.

فيما ترشح مروان غنام وحاتم العواملة وطلال منصور كأعضاء مستقلين.