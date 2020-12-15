لجنة الاستئناف تفسخ قرارا “التأديبية” بحق مدرب القادسية عيد و”الأوضاع” بحق اللاعب عبد الستار

عمان – الغد – اتخذت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة في اجتماعها التي عقدته يوم الأربعاء عدد من القرارت في مباريات دوري المحترفين ودوري أندية الدرجة الأولى والدوري النسوي للمحترفات بحق أندية الجزيرة والصريح وبلعما والقادسية.

وقررت اللجنة فسخ قرار لجنة أوضاع اللاعبين بخصوص شكوى اللاعب أحمد عبدالستار وإرجاعه للجنة لدراسة البينات المقدمة من نادي الجزيرة.

ورد الاستئناف المقدم من نادي الصريح في مباراته مع الوحدات التي جمعتهما يوم 21 – 1- 2020 وتضمينه رسوم الاستئناف كون مشاركة لاعبي نادي الوحدات كانت سليمة ووفق تعليمات البروتكول الصحي المطبق في حينه .

كما قررت رد الاستئناف المقدم من نادي بلعما وتضمينه رسوم الاستئناف عقب مباراته مع مغير السرحان في دوري الدرجة الأولى التي اقيمت بينهما يوم 25 -11- 2020

وقررت لجنة الاستئناف فسخ قرار اللجنة التأديبية بحق مدرب القادسية خضر عيد ، بسبب عدم دقة البيانات الواردة في تقرير مراقب المباراة عملا باحكام المادة 27/5 من اللائحة التأديبية، في مباراة القادسية والنصر التي اقيمت بينهما يوم 10 -11 – 2020 في الدوري النسوي للمحترفات.

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