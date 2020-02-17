” لجنة الاستئناف ” تنظر بالاستئنافين المقدمين من ناديي الوحدة وشيحان

عقدت لجنة إستئناف تراخيص الأندية في اتحاد كرة القدم، جلستها العادية برئاسة المحامي سعد حياصات، وبحضور عضو اللجنة رجائي شعث، ومقررة اللجنة ربا الخطيب، للنظر بالاستئنافين المقدمين من ناديي الوحدة وشيحان.

اولاً: المستأنف نادي الوحدة.

المستأنف عليه: لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

جهة الاستئناف: لجنة بداية التراخيص في الاتحاد الأردني لكرة القدم والقاضي بمنح النادي الرخصة المحلية المشروطة لموسم 2020 وذلك لعدم استكمال النادي لمتطلبات وكامل معايير الترخيص الالزامية وبحدها الأدنى للرخصة الوطنية للدرجة الثانية وفرض غرامة مالية 1600 دينار لعدم استكمال المعيار الاداري وشؤون الموظفين والمعيار الاداري وفقاً للمادة 6,3 من نظام ترخيص أفرقة الكرة الأردنية.

أسباب الإستئناف: علم المستأنف بصدور القرار المستأنف، ولما وجده مجحفاً لحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لإستئنافه طالباً فسخ القرار.

أولاً: في الشكل، تقرر اللجنة قبول الاستئناف شكلاً لاستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.

ثانياً: من ناحية الموضوع

وفي الموضوع تقرر اللجنة فسخ قرار لجنة بداية التراخيص والحكم بغرامة مقدارها 800 دينار بدلاً من 1600 دينار استناداً لنص المادة 6/3/ب من لائحة ترخيص أفرقة كرة القدم.

قراراً قطعياً صدر بالإجماع بتاريخ 16/2/2020.

ثانيا: المستأنف نادي شيحان.

المستأنف عليه: لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

جهة الاستئناف: لجنة بداية التراخيص في الاتحاد الأردني لكرة القدم والقاضي منح النادي الرخصة المحلية لموسم 2020 وذلك بعد استكمال النادي لكافة متطلبات وكامل معايير الترخيص الالزامية وبحدها الأدنى للرخصة الوطنية للدرجة الثالثة.

أسباب الإستئناف: علم المستأنف بصدور القرار المستأنف، ولما وجده مجحفاً لحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لإستئنافه طالباً فسخ القرار.

أولاً: في الشكل، تقرر اللجنة قبول الاستئناف شكلاً لاستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.

ثانياً: من ناحية الموضوع

وفي الموضوع تقرر تأييد قرار لجنة بداية تراخيص الأندية.

قراراً قطعياً صدر بالإجماع بتاريخ 16/2/2020.