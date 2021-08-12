“لجنة الانتخاب” تعيد ترسيم الدوائر – تفاصيل

عمان-الغد – توقع مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عامر بني عامر الانتهاء من قانون الانتخاب نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح في حديث تلفزيوني الخميس، أن لجنة الانتخاب قد تطلب التمديد إذا لم تتمكن من الانتهاء من القانون في الوقت الذي حددته لنفسها، مشيرا إلى أن معظم الأعمال الأساسية والمراجعات جارية حاليا، ويتم ترتيب مواد القانون.

وأكد أنه بعد الانتهاء من القانون سيتم إفساح المجال أمام لجنة التعديلات الدستورية لمراجعته.

وأوضح أن اللجنة أعادت ترسيم الدوائر الانتخابية كما يلي: العاصمة عمّان 3 دوائر، إربد دائرتين، وباقي المحافظات ودوائر البدو خصص لكل منها دائرة انتخابية واحدة.

ونوه بالقائمة الحزبية على المستويين الوطني والمحلي، لتقود العمل السياسي والبرلماني.

وأشار إلى مجموعة مواد مرتبطة بمنظومة النزاهة الانتخابية بتعزز عيوب القانون الحالي، والمتعلقة بشراء الأصوات والجرائم خلال العملية الانتخابية.