“لجنة الانتخاب” في الملكية لتحديث المنظومة السياسية تلتقي المستقلة للانتخاب

عمان – الغد – التقى عدد من أعضاء لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف الاستفادة من خبرات الهيئة فيما يتعلق بالقوانين الناظمة للعمليات الانتخابية وخصوصا قانون الانتخاب والاجراءات المرافقة له.

وأكد الدكتور خالد البكار رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على أهمية هذه الزيارة بهدف الاستفادة من خبرات الهيئة المستقلة للانتخاب في كل ما يتعلق بالإجراءات والقضايا الانتخابية في الاردن خصوصا وأنها قامت بتطبيق العمل بقانون الانتخاب وعملت على تعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف في تطبيق القانون، موضحا في الوقت ذاته أن اللجنة حريصة على الانفتاح على كافة كافة الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، وأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الهيئة.

واستعرض الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عددا من الحقائق والمعلومات الهامة التي تتعلق بالانتخابات النيابية لعامي (2016 ) و (2020) وآلية تطبيق قانون الانتخاب وخصوصا في المواد المتعلقة بمشاركة المرأة والشباب والأحزاب السياسية في القانون.

وأكد الكلالدة خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة أن الهيئة على استعداد لوضع كافة خبراتها تحت تصرف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما أثنى البكارعلى دور وجهود الهيئة المستقلة للانتخاب والنقلة النوعية التي أحدثتها في ادارتها للعمليات الانتخابية.