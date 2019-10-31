لجنة الانضباط تراجع مسودة اللائحة الانضباطية لاتحاد غرب آسيا

عمان – الغد – راجعت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اللائحة الانضباطية المزمع إصدارها وتطبيقها على بطولات الاتحاد القادمة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً لها بمقر الاتحاد في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الأستاذ فؤاد قرادة وبحضور نائب رئيس اللجنة الأستاذ قيس أسود من العراق، الأستاذ عبد الواسع عبد الملك من اليمن، الدكتور عبد الملك الريماوي من فلسطين، وذلك لمناقشة مسودة اللائحة التي تم إعدادها في وقت سابق.

وأكد قرادة أن اللجنة ارتكزت لدى إعداد هذه اللائحة على مثيلتها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع إجراء تعديلات على بعض المواد بما يتماشى وخصوصية اتحاد غرب آسيا.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على أن تكون اللائحة الانضباطية في الإجمال شمولية وتغطي كافة المخالفات والحالات وبما يضمن خضوع كافة البطولات التي ينظمها اتحاد غرب آسيا إلى ضوابط محددة وواضحة بهذا الشأن دون ترك مجال لأية اختلالات أو اجتهادات، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على نشاطات واف ويجعلها تتوافق مع المعايير القارية والدولية.

وكشف قرادة أن اللجنة خرجت بعد اجتماعها المطول؛ وبعد إجراء بعض التعديلات على اللائحة، بمسودة أولية لها، ليصار إلى وضعها على طاولة اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا ومراجعتها قبل إقرارها بشكل رسمي.

من جانبه، أثنى خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا على ما تقوم به اللجنة الانضباطية من أدوار كبيرة ومهمة جداً سواء قبل البطولات أو خلالها أو بعدها، كما اعتبر أن اللائحة التي تعتزم اللجنة إعدادها بشكل خاص لاتحاد غرب آسيا تمثل الخطوة الأولى لمشروع متكامل لإعداد كافة تشريعات ولوائح اتحاد غرب آسيا، وهو ما يعزز مسيرة “واف” على كافة الأصعدة.