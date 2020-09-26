لجنة الانضباط والاخلاق بـ “الآسيوي” ترد اعتراض الهلال

كوالالمبور – قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19).

بيان إعلامي | قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول اعتراض نادي الهلال السعودي ⬇️https://t.co/ih6qO58HZ2 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 26, 2020

ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.