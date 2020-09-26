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لجنة الانضباط والاخلاق بـ “الآسيوي” ترد اعتراض الهلال

منذ 3 ساعات

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كوالالمبور – قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19).

ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.

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