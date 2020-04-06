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لجنة الاوبئة: فحوصات عشوائية لمناطق لم تسجل إصابات تشمل خط الدِّفاع الأول

منذ 37 دقيقة
الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات
الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات

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عمَّان- بدأت اللجنة الوطنية للأوبئة، اليوم الاثنين، بعمل فحوصات عشوائية في المناطق التي لم تُسجل أيَّ إصابات بفيروس كورونا المستجد، وتشمل أيضًا المناطق التي سجَّلت عددًا قليلا من الإصابات ومن بينها جنوب المملكة.
وقال النَّاطق الرٍّسمي باسم اللجنة الدكتور نذير عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ الفحوصات العشوائية ستكون لخط الدِّفاع الأول في مواجهة الفيروس والذي يضم المستشفيات والأطباء والممرضين، وكوادر الدِّفاع المدني.
وأضاف إنَّه تم التَّواصل مع مديريات الصِّحة في المملكة وسيتم أخذ العينات مع نهاية الأسبوع الحالي، وستكون العينات العشوائية للمناطق التي لم يتم تسجيل أي إصابات بالفيروس أو التي سجَّلت عددًا قليلًا من الإصابات.
وبين أنَّ الفحص قد يشمل محلات البيع من بقالات صغيرة وأسواق، وعمال الوطن، للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا المستجد لدى أي من هذه الفئات، وزيادة في الوقاية.
وكان وزير الصِّحة الدكتور سعد جابر، قال خلال الإيجاز الصَّحفي مساء أمس إنَّه سيتم البدء بعمل فحوصات عشوائية في جنوب المملكة ضمن خطة واسعة.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن حتى مساء أمس وفق الأرقام الرَّسمية 345 إصابة.- (بترا-بركات الزيود)

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