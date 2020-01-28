لجنة البيئة والرياضة الأولمبية تناقش خطة عملها

عمان – الغد – ناقشت لجنة البيئة والرياضة في اجتماعها الذي عقدته في مقر اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة المهندس بكر العبادي عدداً من الأنشطة والمشاريع التي ستقوم بها اللجنة وخطة عملها المستقبلية ومن ضمنها الاحتفال بعيد الشجرة في عدد من الجامعات الأردنية، وإقامة حلقة تدريبية حول تخضير المباني وحول العلاقة بين الرياضة والبيئة وكذلك إقامة أنشطة بيئية مختلفة في عدد من المحافظات الأردنية.

ومن أبرز هذه الأنشطة ندوة حول علاقة الرياضة بالتغير المناخي، والطاقة والغذاء والنظام الحيوي وحلقة وطنية حول علاقة الرياضة بأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى أنشطة مختلفة لمدرسي التربية الرياضية والاتحادات الرياضية والمجتمع الرياضي الأردني.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الأردنية شكلت لجنة البيئة والرياضة من السادة المهندس بكر العبادي رئيساً وعضوية كل من : المهندس زياد علاونة، الدكتور عدنان الطوباسي، الدكتورة غيداء أبو رمان، السيدة سماح مسنات، المهندسة نهاية عباسي، والمهندس عماد الدباس.