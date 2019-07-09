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لجنة التراخيص تمنح أكاديمية “أشبال المحترفين الدولية” الرخصة

منذ 33 دقيقة

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عمان – الغد – منحت لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء 9 تموز، الرخصة لاكاديمية “اتحاد الأشبال المحترفين الدولية” بالمستوى الذهبي، وذلك بعد استيفاء شروط الرخصة الخاصة لأكاديميات كرة القدم واعتماد التقرير الفني للدائرة الفنية للاتحاد وتقرير دائرة التراخيص.

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