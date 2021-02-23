لجنة التسوية والمصالحات تواصل استقبال طلبات مكلفي الضريبة

عمان- الغد- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لديهم قضايا ضريبة دخل ومبيعات ‏عالقة ويرغبون بتسويتها التقدم ‏بطلباتهم الى لجنة ‏التسوية والمصالحة المشكلة في الدائرة لدراسة وتسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.‏

ويذكر ان مجلس الوزراء قرر تفويض اللجنة المذكورة بصلاحية التنسيب بإعفاء المكلفين الذين يتقدمون بطلباتهم الى ‏اللجنة من ‏الغرامات بنسبة 100% في حال تقديم طلباتهم قبل نهاية شهر ‏شباط الحالي وإعفاء ‏الطلبات التي يتم تقديمها خلال ‏الفترة من 1/3/2021 ولغاية 31/5/2021 من ‏الغراماتً بنسبة 50% ‏والطلبات التي ‏يتم تقديمها خلال الفترة من 1/6/2021 ولغاية ‏‏31/7/2021 بالإعفاء من الغراماتً ‏بنسبة ‏‏25%.‏

‏ وتطلب الدائرة من المكلفين الذين لديهم قضايا عالقة اغتنام ‏فرصة قرار مجلس الوزراء والمبادرة الى تقديم طلباتهم للاستفادة من اعفاء ‏كامل ‏الغرامات قبل نهاية شهر شباط الحالي.‏‎ ‎

واوضحت الدائرة انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية والتقسيط الى اللجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة ومراكزها كافة او التقدم الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني.

وبينت بانه لا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله علما بأنه لا يستدعي بعد تقديم الطلب المراجعة الشخصية للجنة او اي من اعضاء هذه اللجنة.

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الراغبين بتقديم طلباتهم للجنة التسوية والمصالحات تعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة علما بانه لا يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية .