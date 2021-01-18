لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب تزور مركز إصلاح وتأهيل الموقر2

عمان-الغد- زارت لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب اليوم مركز إصلاح وتأهيل الموقر٢ للاطلاع على واقع المركز والخدمات التي يقدمها للنزلاء وابرز البرامج الاصلاحية المعمول بها ضمن الاستراتيجية الاصلاحية والهادفة لمساعدة النزلاء واعادة تأهيلهم ليعودوا عناصر فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم.

وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي إن هذه الزيارة تأتي من أجل تعزيز شراكة اللجان والمؤسسات الرسمية والأهلية مع مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزلاء للوقوف على أوضاعهم وما توفره لهم مديرية الامن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خدمات حسب ما هو منصوص عليه في القانون بما يكفل لهمّ حقوقهم, مثمناً الجهود المبذولة من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في تطبيق استراتيجية الإصلاح والتأهيل وفق أعلى معايير حقوق الانسان.

من جانبة أكد مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد محمد طبيشات أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية التي تجمع مديرية الأمن العام ومجلس النواب بشكل عام ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بشكل خاص، والتي تندرج ضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع، ومتابعة أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وشمولهم بجميع أنواع الرعاية الإنسانية وحل المشاكل والصعوبات التي تواجههم وبما يضمن الحفاظ على انسانيتهم وصون حقوقهم.

وبدوره بين مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة أن عملية الإصلاح والتأهيل للنزلاء تأتي في إطار احترام حقوق المواطن وكرامته التي كفلها الدستور، وأكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتزاماً بما قررته التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان،مضيفاً بأن مديرية الامن العام ماضية في تطوير سياستها الاصلاحية في شتى الجوانب والمتوافقة مع القوانين المعمول بها، والتي يتم إجراء مراجعة دورية لها للوقوف على مخرجاتها وتطويرها وفق أسس علمية مدروسة.

وقدم مدير مركز إصلاح وتأهيل الموقر٢ العقيد عدنان بني هاني ايجازاً بين خلاله ابرز البرامج الاصلاحية المعمول بها داخل المركز والمرافق الخدمية داخله , بالاضافة الى ورش العمل التدريبية التي تُعقد لكوادره ضباط وأفراد وتزويدهم بالوسائل التكنولوجية وخدمات الاتصال التي تؤهلهم لتنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتأهيلية الخاصة بالنزلاء, مضيفاً بأن المركز يوفر مرافق تدريبية وتعليمية وصحية وخدمية وانه تم إعادة تأهيل المباني لتلائم النزلاء.

وثمن اعضاء اللجنة بعد جولة قاموا بها في مرافق المركز الجهود المبذولة من قبل العاملين داخل المركز في ترجمة السياسة الاصلاحية الى واقع بات ملموساً يشهده الجميع والذي اثر في النزلاء بصورة ايجابية ووفر لهم الرعاية ويوفر لهم كافة اشكال الرعاية التي تحفظ لهم إنسانيتهم وتصحح مسارهم بما يساعدهم على متابعة حياتهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.