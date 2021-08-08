لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب تزور محافظتي عجلون وجرش

صابرين الطعيمات

جرش- قامت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامه في مجلس النواب بزياره صباح اليوم الأحد إلى محافظتي عجلون وجرش وكان باستقبالهم في محافظة عجلون مدير سياحة عجلون محمد الديك حيث استمعت اللجنة من مدير سياحة عجلون عن واقع الخدمات المقدمة من القطاع السياحي والمشاريع السياحية القادمة كما زارت اللجنة “تلفريك” عجلون ومركز زوار عجلون.

وزارت اللجنة مديرية سياحة جرش وكان في استقبالهم مدير سياحة جرش فراس خطاطبة ورئيس لجنة بلدية جرش وعدد من مدراء الدوائر، وجالت اللجنة بأركان موقع الزوار والسوق الحرفي، واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من مدير السياحة عبر الداتا شو عن المشاريع التي تنوي الوزارة إقامتها في محافظة جرش.

وقال خطاطبة، إن هناك خطه سياحيه من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٥ وقدم شرح مفصل عن الأماكن والمسرات السياحية والمطاعم السياحية.

ومن ضمن هذا الخطة تأهيل قصر الباشا وتأهيل البيت العثماني وغيرها.

رئيس لجنة السياحة عبيد ياسين قال يجب على الجميع التكاتف لتنفيذ هذه المطالبات سواء أن كان الأشغال العامة وبلدية جرش والدوائر الخدماتية الأخرى للنهوض والتقدم بهذه المشاريع.

رئيس بلدية جرش السابق علي قوقزه طالب بفندق سياحي في محافظة جرش لعدم وجود فنادق سياحيه وأضاف أن السياحة في جرش بحاجه الى دعم لتحسين مستواها وتمديد مدة أقامة السائح فيها مع مبيت بعد إنشاء فنادق سياحيه.

بينما طالب يوسف زريقات عضو مجلس محافظة جرش ومقرر لجنة السياحة بدعم المشاريع السياحية لحاجة المحافظة الشديد لهذه المشاريع.

مدير آثار جرش محمد الشلبي نحن نحافظ على المواقع الأثرية في المدينة الأثرية لكننا بحاجه الى الدعم الكافي وجرش هي الوجهة السياحية الثانية بعد مدينة البتراء.

وأضاف أن أعداد السياح الذين يرتادون الموقع السياحي قبل الجائحة ٢مليون ٤٧٦ ألف زائر.

رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى حمد الكرازنه قال إن بلدية جرش تدعم جميع ما يتطلب منها وهناك مشروع وادي الذهب تم التوقيع عليه بقيمة نصف مليون يربط المدينة الأثرية بالحضرية. إضافة لمشروع يدرس لعمل مواقف طبقيه لكن بانتظار ممول للمشروع.

وهناك مواقع بحاجه الى استملاك لكن الوضع المادي بالبلدية لا يسمح بذلك.

وتحدث مدير أشغال جرش المهندس عامر السبع قال النقص بالموازنات العامه حدت من عمل مديرية الأشغال ونواجه مشاكل مع الطرق التي تحتاج الى إعادة تعبيد وصيانه.

ياسر شعبان احد أصحاب المطاعم السياحية طالب باسم أصحاب المطاعم السياحية بتخفيض الضرائب عن المطاعم وخاصه في فترة جائحة كورونا ووصل بنا الأمر إلى دفع رواتب العاملين من جيوبنا نطالب بتخفيض العبئ عن هذه المطاعم وهناك عدة لجان تقوم بمراقبة المطاعم وتحديد إعداد الأشخاص للجلوس على الطاولة.

وطالب أصحاب المحلات الحرفية بتصويب أوضاعهم التي وصلت إلى الصعب.

مدير أوقاف جرش فراس أبو خيط طالب بربط مقام النبي هود والذي تم إعماره من لجنه ملكيه بأن يربط ضمن المسارات ومساجد أثرية السياحية بالمستقبل.

الدكتور فايز الخوالدة مدير زراعة جرش قال إن مساحة جرش الحرجية مساحه كبيره جدا والقانون لا يسمح بإقامة مشاريع في هذه المناطق.

الأدلاء السياحيين طالبو بإنشاء مبنى كمكتب لهم وعددهم أربعون دليل ولغاية الآن ننتظر البناء.

وطالبنا بتنظيم عمل الدليل السياحي ولغاية الآن ننتظر الإجراءات اللازمة.

مدير تعاون جرش المهندس عمر الفقيه طلب بإشراك الجمعيات التعاونية في محافظة جرش ضمن خطة تفعيل السياحة عن طريق تقديم المنتجات المحلية بالصورة الأمثل

وفي نهاية الزيارة قال رئيس اللجنة سيكون لنا مطالبات ومقابلات مع الوزراء المعنيين للتخفيف على المواقع السياحية والمطاعم وغيرها.