لجنة السينما تعرض الفيلم الكوبي “موت بيروقراطي”

عمان- الغد- تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء اليوم الفيلم الكوبي “موت بيروقراطي” للمخرج توماس غوتييريس أليا، وذلك في الهواء الطلق من على سطح المؤسسة.

ويتناول الفيلم الذي تم إنتاجه في العام 1966 قصة عامل كوبي يموت بالخطأ، وتدفن بطاقة النقابة الخاصة به معه، وسرعان ما يتضح لأرملة العامل أنها تحتاج البطاقة للمطالبة بمعاشه التقاعدي. فيبدأ ابن أخ العامل معركته المضحكة ضد السلطات من أجل نبش قبر عمه وإعادة دفنه واستعادة الوثيقة الثمينة.

ويتبع عرض الفيلم ومدته 85 دقيقة، والفائز بإحدى الجوائز العالمية، نقاشا حول أحداث الفيلم مع الجمهور، علما بأن الفيلم يعد مناسبا للمشاهدين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 عاما وأكثر.

وسيتم خلال عرض الفيلم تطبيق كافة الاشتراطات الحكومية المتعلقة بالسلامة العامة والتباعد الاجتماعي، مع الإشارة إلى ضرورة عدم اصطحاب الأطفال.