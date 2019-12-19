لجنة الصحة النيابية تؤكد ضرورة توفير مطاعيم انفلونزا الخنازير لكل المواطنين

عمان – أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية أهمية أن تكون الخطط والاستراتيجيات التي تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة حيال مرض انفلونزا الخنازير، تقوم على الشفافية بالطرح والتداول.

ودعت اللجنة وزارة الصحة إلى ضرورة توفير البرامج التوعوية القاضية بإيصال المعلومة والمعرفة لكل المواطنين تجاه التعامل مع هذا الفيروس، مؤكدين أهمية توفير المطاعيم اللازمة لكل المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم الخميس برئاسة النائب محمد العتايقة وحضور وزير الصحة سعد جابر وعدد من المعنيين في وزارة الصحة.

وبين العتايقة ان هذا الاجتماع جاء بالتزامن مع ما يتم تداوله حول انتشار انفلونزا الخنازير للاطلاع على آلية عمل الوزارة والخطط التي قامت بها بهذا الشأن انطلاقا من مبدأ التشاركية والتعاون بما يخدم القطاع الطبي ومصلحة المواطنين.

وأكد أهمية توفير الدعم اللازم لـ”الصحة” ليتسنى لها تقديم الخدمة الصحية اللازمة بهذا الشأن، داعيا إياها إلى العمل على تعزيز القطاعين الصحيين العام والخاص بالمطاعيم.

بدوره، أعلن وزير الصحة أنه تم تخفيض سعر مطعوم انفلونزا الخنازير بالتعاون مع المؤسسسة العامة للغذاء والدواء الى النصف، كما قامت الوزارة بشراء دواء “تامو فلو”، متعهدة بتوفيره مجانا للمواطنين.

وحول أرقام المصابين، بين أن الأرقام تتغير تقريبًا كل ساعتين، قائلًا إنه تم الإيعاز لمدراء الصحة بأن يكونوا شفافين بطرح المعلومة مع الإعلام بكل صدق حتى لا يرتبك المواطنون، وليتسنى لهم الأخذ بكل إجراءات الحيطة والحذر لتفادي الإصابة بهذا المرض.

وأضاف أن عدد الإصابات بهذا المرض بلغت حتى الآن 226 حالة، و6 وفيات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة في حالة طوارئ مستمرة، كما وفرت رقما ساخنا على مدار الساعة للاستفسار والعلاج.

ولفت الوزير إلى وجود حالات وفيات ليس لها علاقة بمرض انفلونزا الخنازير، وإنما لمرضى يعانون من نقص المناعة التي عادة ما تكون شديدة على الأطفال وكبار السن.

وتابع أن الوزارة وفرت المطاعيم اللازمة لكل مديرياتها على نفقتها الخاصة، فيما تم فتح عيادة اختصاص في كل مستشفى لتلك الغاية، بحيث تواصل عملها من الساعة الرابعة وحتى الـ12 ليلًا، بهدف تخفيف الضغط والمساعدة بالتشخيص، بالإضافة إلى تنظيم حملة تثقيف وتدريب ستقوم بها الوزارة حول المرض وكيفية التعامل معه بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 200 ألف “بروشور” توعوي حول المرض بكل محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول خصخصة وزارة الصحة، أكد جابر ان ما تم تداوله بهذا الشأن “غير صحيح”، فالوزارة تتجه نحو تحسين عملها بما ينعكس على المواطنين.

وخلال اجتماع منفصل عقدته اللجنة حول زيادة العلاوة الفنية للأطباء بحضور نقيب الأطباء علي العبوس وأمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، بين العتايقة أن اللجنة تعمل بالانسجام مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن عبر التوجه الى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ولما تقتضيه المصلحة العامة للأطباء.

وطالب الحكومة بالعمل على معالجة التشوهات في سلم رواتب العاملين في وزارة الصحة تبعا لارتفاع الكلف المعيشية والمتطلبات وانصافهم، مؤكدا ان اللجنة لن تتوانى برفع توصياتها بهذا الخصوص الى الحكومة ومتابعتها.

من جانبه، قال جابر ان كل العلاوات التي سيحصل عليها الأطباء خلال الأعوام القادمة ستدخل في نظام الضمان الاجتماعي، مضيفًا أن الوزارة تتجه لزيادة حوافز كوادرها بعد التوافق مع ديوان الرأي والتشريع بهذا الشأن.

بدوره، طالب العبوس، وزارة الصحة بإقرار العلاوات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، داعيا إياها إلى عدم تأجيل العلاوات للعام 2021، مشيرا الى زيادة الاهتمام بالطبيب ورفده بما يلزم للنهوض بواقع الخدمة الطبية المقدمة.

من جهتها، أوضحت البلبيسي انه وبعد التشاورات على مدار الثلاثة أشهر الماضية تم التوافق بين الحكومة ومجلس النقباء على اقرار زيادة العلاوات المهنية ومن ضمنها الاطباء بحيث يتم اعتماد مسارات مهنية متخصصة يمنح بموجبها الراغبين بالانتقال للمسارات المهنية مزايا على العلاوات الفنية حسب شروط ومتطلبات خاصة بالمسارات التي سيتم اعتمادها من المرجع المختص ، مشيرةً الى ان الزيادة المرتبطة بالعلاوات المهنية ستشمل ( المسار المهني والمسار العادي ) للأطباء ولن يتم استثناء اي مستوى او شريحة .(بترا)