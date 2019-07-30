لجنة الصحة النيابية تقر مسودة قانون إدارة النفايات

محمود الطراونة

عمان- ناقشت لجنة الصحة والبيئة صباح اليوم الثلاثاء مسودة مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، حيث كانت اللجنة أقرته في دورة سابقة لعرضه على المجلس إلا أن تعديلات طفيفة تتعلق بتغيير اسم وزارة البلديات إلى الإدارة المحلية استوجبت إعادته إلى اللجنة التي أقرته اليوم للدفع به إلى المجلس في جلسة الأحد المقبل.

وتم تعديل اسم القانون ليكون القانون الاطاري لادارة النفايات لعام 2019، وستطلب اللجنة عقد جلستين للمجلس صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة القوانين وإقرارها.

وقال رئيس اللجنة عيسى الخشاشنة إن اللجنة انتهت من إقرار المسودة وستدفع بها للمجلس للتصويت عليها وإقرارها.