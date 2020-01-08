“لجنة العاملين” في “اليرموك” تستهجن استبعادها من الجلسات الحوارية

أحمد التميمي

إربد- استغربت لجنة متابعة مطالب العاملين في جامعة اليرموك من استبعادها من المشاركة في الجلسات الحوارية التي نظمتها الجامعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق.

واكدت اللجنة خلال اجتماع عقد لدراسة وتقييم الموقف ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ مطالب العاملين والتي هي في جوهرها حقوق مهضومة.

واعتبرت اللجنة هذا الموقف مخالفا لما تم الاتفاق عليه سابقاً باعتبار الحوار بين الطرفين هو منهجية العمل، وذلك لتفعيل الشراكه بين الجامعة واللجنة في التحاور وصنع القرار وإيجاد حلول عملية لمشاكل وهموم العاملين في الجامعة.

واستغربت اللجنة تساؤلات وزير التعليم العالي أثناء زيارته للجامعة عن كيفية زيادة رواتب العاملين في الجامعة في ظل الظروف المالية للجامعة، وتعتبر اللجنة أن هذا التساؤل في غير محله في ظل قرار الجامعة الأردنية زيادة رواتب العاملين فيها وشمول الزيادة في الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة، علماً أن مديونية الجامعة الأردنية هي بحدود 50 مليون دينار أي ما يعادل ضعف مديونية جامعة اليرموك، كما أن تساؤل الوزير يتناقض مع تصريحاته السابقة التي استبشرنا فيها خيراً عندما أعلن أن الأولوية في المرحلة القادمة هي تعزيز استقلالية الجامعات.

كما اعتبرت اللجنة أن موقف الوزير لا يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد مراراً وتكراراً أن الأولوية في هذا العام هي تحسين أحوال المواطنين.

واكدت اللجنة ضرورة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ كافة الوعود التي قدمها رئيس الجامعة للجنة وأكد عليها في اللقاء الحواري الذي عقد في مدرج الكندي مع أسرة الجامعة.

ودعت اللجنة الى ضرورة متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بإقرار الأنظمة الجديدة للهيئة الأكاديمية والإدارية بعد إقرارها من مجلس الأمناء بالعمل الدؤوب والسعي الجاد لإقرار الأنظمة السابقة من قبل مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء تمهيداً لتوشيحها، بالإرادة الملكية السامية.

واكدت اللجنة إن أي تأخير غير مبرر في إقرار هذه الأنظمة ينطوي على إضرار بمصالح العاملين في الجامعة وافتئات على حقوقهم المشروعة. وكذلك ضرورة أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الجامعة للنظر في زيادة رواتب العاملين في الجامعة وإعادة النظر بنظام وتعليمات التأمين الصحي وحوافز ومكافآت البحث العلمي وغيرها من مهام بإنجاز المهام الموكولة إليها بالسرعة الممكنة.

وطالبت اللجنة بأن يتم تنفيذ الوعد الذي قدمه الرئيس سابقاً بمخاطبة الموسسة العامة للضمان الاجتماعي للنظر في إمكانية احتساب حوافز الموازي في الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة، وذالك ضمن خطة مدروسة على مدى اربع او خمس سنوات.

ودعت الى ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا الحق باعتبار هذه الحوافز ضمن الدخل الخاضع لضريبة الدخل.

كما اكدت اللجنة ضرورة أن تبادر جامعة اليرموك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد حل معقول لمشكلة الجسيم وذلك بما يضمن احتساب القيمة الحقيقية لعائدات الموازي بحيث يترتب على ذلك زيادة مكافأة العاملين في الجامعة من عوائد الموازي لا تثبيتها أو نقصانها.

ولما كانت سياسة قبول أبناء العاملين في الجامعة لا تستند إلى أسس واضحة تحقق المساواة والعدالة بين أبناء العاملين.

واكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في وضع أسس ثابتة تراعي مصلحة الجامعة والعاملين فيها.

وفي اطار متابعة اللجنة لهذا الموضوع فإن اللجنة ستقوم بتسليم رئاسة الجامعة كشوفات بأسماء الطلبة الملتحقين في كلية الطب ليتم عرضها على مجلس الأمناء لتعديل قبول هؤلاء الطلبة أسوة بزملائهم وإلغاء الموازي كامل الرسوم لأبناء العاملين.

واعتبرت اللجنة أن استجابة مجلس الأمناء لهذا المطلب هي خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح وموضع ترحيب واستحسان العاملين في الجامعة.

واكدت اللجنة متابعة مطالب العاملين في الجامعة بأنها إذ تناولت هذه القضايا في هذا البيان فإنها لن تغفل بقية المطالب والحقوق مثل مكافأة نهاية الخدمة وحق العاملين في الحصول على جزء منها قبل نهاية الخدمة أسوة ببقية الجامعات، وقضايا تعديل الوضع الوظيفي لعدد من العاملين في الجامعة باحتساب المؤهلات التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم، وتحسين خدمات التأمين الصحي والسكن والمدرسة النموذجية وغيرها من المطالب ذات الأثر الإيجابي على العاملين في الجامعة.

وحسب اللجنة فانها ستتابع عن كثب ما تم إنجازه وستحدد خطواتها القادمة وخياراتها المستقبلية في ضوء استجابة الجامعة والجهات ذات العلاقة لمطالب وحقوق العاملين وبالتشاور مع الهيئة العامة، وإن غداً لناظره قريب.

وتضم اللجنة الدكتور محمد تركي بني سلامه رئيسا، والدكتور نهاد طشطوش والدكتور عبدالله بني عبدالرحمن والدكتور سمير البلص والدكتور اكرم الرواشدة والدكتور أحمد أبودلو والدكتور رضوان الدويري والسيد موفق بطاينه والسيد محمود السوقي والسيد سرحان اعضاء.