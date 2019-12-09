لجنة الكونغرس: ترامب سيدان بـ3 دقائق أمام المحكمة

واشنطن- قال النائب الديموقراطي جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي المكلف بصياغة وتوجيه الاتهامات القانونية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ان ترامب سوف يدان خلال ثلاث دقائق لو كان واقفاً أمام محكمة.

وقال نادلر لشبكة “سي ان ان” الإخبارية الأميركية، “نملك قضية صلبة ضد الرئيس ترمب ولو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكماً بالإدانة ضده سيصدر في غضون ثلاث دقائق”، مضيفا إنّ التهمة التي ستوجه الى الرئيس هي أنّه وضع مصالحه فوق مصالح البلاد في عدد من المناسبات وطلب تدخل قوة خارجية في الانتخابات مرارا.

واعتبر أن ذلك يمثّل “خطراً حقيقياً على عملية الاقتراع” في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2020.

وأطلق الديموقراطيون في نهاية أيلول، إجراءات العزل بحق الرئيس الأميركي، مستندين إلى الغالبية التي يحوزون عليها في مجلس النواب، وذلك على خلفية تقارير مؤكدة طلب فيها ترمب من أوكرانيا تحقيقا حول جو بايدن المنافس الديمقراطي القوي ضده في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وستبدأ اللجنة القضائية في الكونغرس هذا الأسبوع بصياغة لوائح الاتهام ضدّ ترامب.

(بترا)