لجنة المتابعة الأردنية المصرية تخرج بتوصيات لتعزيز التعاون المشترك

عقدت في العاصمة عمان اليوم الخميس، اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية للدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين.

وأكد الشمالي متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تعمقت بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ يتم العمل بأقصى الطاقات لأجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي الإطار الثلاثي الذي يضم الشقيقة العراق أيضا بما يخدم مصالح كافة الأطراف ويمكنها من تطوير اقتصادياتها.

وقال الشمالي خلال الاجتماعات التي حضرها السفير المصري لدى المملكة محمد سمير: “بات من الضروري بذل المزيد من الجهود والسعي المتواصل للخروج بآليات جديدة والخروج عن الإطار التقليدي بما يضمن زيادة التبادل التجاري وتسهيل التجارة البينية المشتركة”، مؤكدا أن الجانب الأردني على أتم الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه معالجة الصعوبات التي تواجه الشركات التجارية في كلا البلدين وتقف عائقاً حيال ذلك.

وأضاف: “يأتي اجتماعنا اليوم استكمالاً لاجتماع اللجنة الفنية التي عقدت بين الجانبين عبر تقنية الاتصال المرئي مطلع الأسبوع الحالي برئاسة الأميـن العـام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي الأفريقي رئيس الجانب المصري طارق الشعراوي”.

وقال الشمالي إن ما تم بحثه خلال اجتماع اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد ومجالات الطاقة والنقل والدواء والزراعة وغيرها من المجالات وما تم التوصل إليه من صيغ نهائية سترفع إلى أعمال الدورة الـ(30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة المقرر عقدها في القاهرة بتاريخ 21/2/2022 سيكون له بالغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية إلى المستوى الذي نطمح إليه في ضوء عمق علاقاتنا الأخوية.

وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، بلغ 812 مليون دولار، حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%.

وقال الشمالي: نتطلع إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة من هذه الأرقام بما ينسجم والعلاقات الطيبة التي تربط بلدينا وبما يضمن عدم تراجعها ووضع أسس فعالة وأطر حديثة وفعالة تكفل تنمية عملية تطوير التبادل التجاري والنهوض به وتسهيل انسياب السلع دون قيود أو صعوبات، بما ينسجم والعلاقات الطيبة التي تربط بلدينا والوقوف معا لمواجهة التحديات على الساحة دولية.

وشكر اللجنة الفنية والسفيرين المصري لدى الأردن والأردني لدى مصر على الجهود التي بذلت لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبها، قالت الوزيرة المصرية رانيا المشاط إن بلادها حريصة على تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية منها، حيث يتم العمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجانب الأردني لأجل معالجة الصعوبات التي تواجه التجارة البينية والعمل لتحفيز الاستثمارات وإقامة المشاريع التي تخدم البلدين.

وأضافت مشاط أن هنالك مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي بشكل ثنائي وفي إطار التعاون الثلاثي، مشيرة إلى أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد في القاهرة الأسبوع المقبل، حيث تعد اللجنة من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظاما وفعالية لتعزيز العلاقات الثنائية.

ولفتت إلى أن لجنة المتابعة خرجت بآليات تنفيذية لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وستكون لها آثار واضحة خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، قالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ رئيس الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية للدورة الـ(29) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة دانا الزعبي، إن اللجنة الفنية أنهت أعمالها وتوصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات العملية بعد تقييم حصيلة التعاون الثنائي وسبل تذليل الصعوبات لمعالجة مختلف المواضيع التي كانت مدرجة على جدول عمال تلك الدورة.

وعرضت الزعبي ورئيس الجانب المصري لاجتماعات اللجنة الفنية طارق الشعراوي أبرز ما توصلت إليه اللجنة من مخرجات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ووقع الوزيران في ختام الاجتماعات محضر لجنة المتابعة والذي يتضمن آليات واضحة لتعزيز التعاون المشترك.