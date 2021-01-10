لجنة المرأة في الأعيان تُناقش الأولويات التشريعية الحقوقية

عمّان- بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين هيفاء النجار، دراسة حول الأولويات التشريعية في حقوق المرأة.

وقالت العين النجار خلال لقاء اللجنة مع رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، إن المرأة استطاعت أن تفرض نفسها في مجالات عديدة رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، مؤكدة أن المرأة الأردنية لاقت اهتماماً ملكياً كبيراً للعمل على تمكينها ودعمها ومساندتها في مختلف مناحي الحياة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية تشكل شراكة حقيقية بين مختلف لجان المجلس ونظيراتها في مجلس النواب، لإحداث التغيير المنشود في مجال تعديل التشريعات المُتعلقة المرأة، مبينة أن هناك الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تمكين المرأة الأردنية.

وتحدثوا عن أهمية مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وشتى المجالات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج مشاركة الجميع للنهوض بمختلف قطاعات الحياتية.

من جانبها، عرضت بني مصطفى لأبرز محاور الدراسة والمؤشرات الأربعة، المنبثقة من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى مجموعة القوانين والمتعلقة بالمرأة، وعلى رأسها قانون الحماية من العنف الأسري.

كما تحدثت عن قانون الجنسية، وقانون العمل الأردني، وقانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن قانون العقوبات، إلى جانب قانون الإدارة المحلية المُقترح، والمشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر.

واتفق أعضاء اللجنة على النظر بعناية بشأن آلية عمل اللجنة وبرنامجها بعد التوافق مع أعضاء اللجان الأخرى بشكل توافق، إلى جانب وضع خطة محددة بزمن لبحث مختلف القضايا المُتعلقة بالمرأة.

بترا