“المسابقات” توصي بالغاء “المباراة الفاصلة” في دوري المحترفين

عمان – الغد – أوصت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، باعتماد فارق المواجهات المباشرة بدلاً من المباراة الفاصلة، لتحديد هوية البطل، او الفرق الهابطة للدرجة الادنى، في بطولات المحترفين كافة – الرجال والنساء- وذلك ابتداءً من الموسم الكروي الجديد 2020.

وكان نظام المسابقات في السابق ينص “في بطولة دوري الدرجة الممتازة (المحترفين)، وبطولات الفئات العمرية للمحترفين، وبطولة السيدات المستوى الاول، في حال تساوي فريقين او اكثر بعدد النقاط، ولغايات تحديد المركز الاول او حسم الهبوط يتم اجراء مباراة فاصلة بينهما خلال 72 ساعة من نهاية البطولة”

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد امس الاحد 29 كانون الأول، في مقر الاتحاد برئاسة عضو الهيئة التنفيذية محمد المحارمة، وبحضور اعضاء اللجنة، عضو الهيئة التنفيذية منصور عبيدالله، والامين العام سيزار صوبر، بالاضافة الى كل من محمود ماهر، المهندس احمد المهيرات، المهندس فايز البشابشة، الدكتور محمد المطارنة والنقيب خضر حداد من الدرك، ونائب الامين العام فليح الدعجة، المهندس محمد منكو نائب مدير دائرة المسابقات، ومقرر اللجنة معتصم الحنيطي.

كما اوصت اللجنة بما يلي :

– التاكيد على اعتماد الملاعب البيتية للفرق بعد استفيائها لجميع الشروط والمعايير التي تكفل السلامة لكافة اركان اللعبة.

– اعتماد الية اجراء القرعة لبطولة درع الاتحاد ودوري المحترفين.

– تحديد يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني (يناير) الساعة الخامسة مساءً موعداً لاجراء مراسم القرعة في مركز الحسين الثقافي التابع لامانة عمان الكبرى.

– التاكيد على ضرورة متابعة واستكمال النواقص الواردة في التقارير الخاصة بستاد الأمير حسين/السلط من اعمال انشائية وفنية ومتطلبات الانارة للملعب، وضرورة تسليم تقرير نهائي حول الملعب قبل نهاية العام الحالي.

-التنسيب بعمل زيارة ميدانية من قبل وزارة الشباب والاتحاد وذلك استكمالاً للزيارات السابقة لملعب مجمع الاميرة هيا / معان للوقوف على ما تم انجازه بناءً التوصيات التي طلبها الاتحاد.

– التأكيد على اهمية العمل على تذليل كافة العقبات اينما وجدت من اجل ظهورالملاعب بابهى صورها، وطلبت اعداد تقرير مشترك من قبل الاتحاد، والدرك، ووزارة الشباب و امانة عمان حول جاهزية الملاعب كافة قبل يوم 7 كانون الثاني المقبل.

-التوصية بمخاطبة الاندية لتحديد نسب الحضور الجماهيري في المباريات البيتية لها بعد تحديد ملاعبها.