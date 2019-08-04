القاهرة – أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، أن الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز (النسخة 61) سينطلق في 19 أيلول (سبتمبر) المقبل، ويستمر حتى الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد السبت في مقر اتحاد الكرة عقب اجتماع بين اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد ومندوبي الاندية الــ 18 المشاركة فى المسابقة للإتفاق على التصور النهائي لجدول البطولة، ونظام المسابقة واللوائح الجديدة والاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد.

وقال حسين إن كل ناد قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد، وتم الاتفاق على ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها، وذلك كرد فعل للازمات التي شهدها الموسم الماضي، والذي امتد لعام تقريبا بسبب تأجيل عدد كبير من المباريات بسبب مشاركة الاندية، لا سيما الأهلي والزمالك في اكثر من بطولة (الدوري ودوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي وبطولة الاندية العربية).

وأضاف أن هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي حققه الحضور الجماهيري فى بطولة الأمم الإفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية.

واعلن عامر حسين ان مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر موسم 2017-2018 ستقام يوم 18 ايلول (سبتمبر) عل ان يتم تحديد مكان المباراة سواء داخل مصر أو خارجها بالتنسيق مع الشركة الراعية، وكانت مباراة السوبر المصري قد اقيمت خلال المواسم الثلاثة السابقة في دولة الامارات.

(أ ف ب)