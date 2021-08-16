لجنة النشاطات في رابطة الكتاب تنظم أمسية شعرية

عمان-الغد- أقامت لجنة النشاطات في رابطة الكتّاب الأردنيين أمسية شعرية ضمن فصول ثقافية صيف 2021، شارك فيها الشعراء: ” عيسى حمّاد، و محمّد مقدادي، و محمّد سمحان، و رغيد شخشير” قدمهم الشاعر علي أبو بكر، وتابع الأمسية التي أقيمت في قاعة الرابطة حشد من المثقّفين والشعراء والمهتمين.

يذكر أن هذه هي الأمسية الثالثة التي تقيمها لجنة النشاطات ضمن برنامج فصول ثقافيّة، وتأتي هذه الأمسيات بعد فترة ركود عاشتها قاعات الرابطة بسبب جائحة “كورونا” التي أخذت بالمشهد الثقافي إلى غياهب العزلة، واستهلّ الشاعر علي أبو بكر الأمسية بقراءة قطعة شعريّة قصيرة بعنوان ” الزم حدودك يا قمر” و مطلعها:

” لا ما أضأْتَ بغير الشمس يا قمرُ

فالزَمْ حدودكَ إن تكثر بك الصّورُ

إن تحجب الشمس عنك النور ما ظفرت

بك العيون ولم تأبه لك الكُوَرُ”،

ثمّ قدّم بسيرةٍ موجزةٍ عن كلّ شاعر من الشعراء المشاركين، وكان أن قرأ الشاعر عيسى حمّاد عدّة قصائد، ومنها قوله:

” دَهْرَانِ عَاثَـا فِي مَلامَحِ مَرْقَـــــدِي

وَهُـمَا ارْتِحَـالٌ وَالنَّـوَى قَدْ أكمَـــلَهْ

وَسَرابُ حُلْمٍ قَدْ تَغوَّل فِي غَـــــدِي

يَهْــذِي بِماضٍ لا يَـرَى مُسْـــتقْبَلَهْ

حَتَّى فَقَـــدْتُ مَشِــــيئَتِي وَنَوَازِعِي

وَأَرَقْتُ حَدْسِي فِي شَتَاتِ المَرْحَلَهْ

بلْ صَــارَ سَعْيِي لِلجَـمَالِ كَأَنَّــــــمَا

حَصَّـادُ قَمْحٍ يَسْــــتَجيرُ السُّـــنْبـُـلَهْ “.

كما قرأ الشاعر محمد مقدادي القادم من محافظة إربد عدّة قصائد شعرية، منها:

” أخرج الآن من لغتي

كي أكون طريقًا

وأترك للصمت فرصة أن يتفيّأ ظلّ الحروف

وأقطف من شجري ما أشاء من الوهم

كي لا أرى صفرة الموت تغزو القطوف “.

و قرأ الشاعر محمد سمحان عددًا من قصائده التي عادت إلى عهدٍ مضى، ومنها:

” بنيتَ على رمالِ الوهْمِ مجداً

وفوقَ الرمْـــلِ لا تُبنى القُصـورُ

ومجدُكَ في مهبِّ الريح يبقى

ولا يســــمو بمهــووسٍ غُــرورُ

تجارتكَ التي أفنيْــتَ فيها

ربيــعَ العمـــــرِ ذاتَ غدٍ تبــورُ”

واختتمت الأمسية بقراءات شعريّة للشاعر رغيد شخشير، منها:

” إلـــيــكِ يــعــود اتـــزان حـيــاتي

وفـيـكِ اسـتـعدت هدوئي وذاتي

وإن كـنــت أذكــر حـبــا ً قــديمـا ً

فــأنــتِ الوحــيـدة في ذكـرياتي

وحــيــن أقــــرر عشــقـا ًجديـدا ً

فأنــت الـنـهايـة في أمـنـيـاتـــي “.