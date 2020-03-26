لجنة النشاط الاجتماعي في “الإسكان” تتبرع بـ 16.6 ألف دينار لمبادرة “يوميتهم علينا”

عمان- الغد- أعلن بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن تبرع لجنة النشاط الاجتماعي في البنك بـ 16.639 ألف دينار لمبادرة “يوميتهم علينا” التي أطلقت عن طريق ائتلاف مؤسسات خيرية على منصّة نوى – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

يأتي ذلك استمرارا لدعم بنك الإسكان للجهود الوطنية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتبرع الذي قدمه البنك لوزارة الصحة بقيمة 1.6 مليون دينار.

وجاء تبرع موظفي البنك من خلال لجنة النشاط الاجتماعي، انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية تجاه مختلف فئات المجتمع، ودعماً لعائلات عمال المياومة الذين تعطّلت أعمالهم ويعدون الفئة الأكثر عرضة للتهديد جراء الأزمة الراهنة وفرض حظر التجول الذي طبقته الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد19″، حيث سيتم من خلال التبرع تغطية تكاليف 2377 طرد غذائي توزع على عائلات عمال المياومة، ويتضمن الاحتياجات الغذائية الأساسية لهذه الاسر وبقيمة ٧ دنانير لكل طرد.

وتقوم فكرة مبادرة ” يوميتهم علينا” على جمع التبرعات لتوزيع طرود غذائية تحتوي على الاحتياجات الأساسية من الغذاء ولمدة أسبوع كامل، حيث سيتم تجهيز الطرود وتعقيمها تحت إشراف الجهات المختصة، وتوزيعها بطرق تتماشى مع ارشادات وزارة الصحة وتعليمات الحكومة الخاصة بقانون حظر التجول للتأكد من عدم انتقال العدوى.