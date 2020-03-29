لجنة الوبائيات توافق على خطة لإخلاء المحجور عليهم في فنادق البحر الميت

عمان- وافقت لجنة الوبائيات الوطنية بالإجماع اليوم الأحد، على خطة عمل لإخلاء المحجور عليهم في فنادق البحر الميت، وتعتبر القوات المسلحة الأردنية ممثلة بالخدمات الطبية الملكية عضواً أساسياً في هذه اللجنة وستكون هذه الخطة مسار العمل الوحيد المعتمد للقوات المسلحة لإخلاء المحجور عليهم في منطقة البحر الميت.

واكدت اللجنة في بيان اليوم، انه تم وضع هذه الخطة ضمن منهجية تعتمد على الإجراءات التي توفر أكبر قدر من السلامة للمحجور عليهم، وسيتم متابعة مخرجاتها على الأرض وإجراء كل ما يلزم.

وستقوم الفرق الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، بتوزيع المنشورات الإرشادية على المحجورين صحياً وإجراء التقييم السريري لهم داخل غرفهم، ضمن معايير الخطة الوطنية واتخاذ القرار المناسب، ويعتمد نجاح هذه الخطة على التزام الجميع منذ لحظة مغادرتهم الغرف والصعود إلى الحافلات والالتزام بتعليمات الجلوس بها.

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق شروط الحجر المنزلي لمدة أسبوعين والتواصل مع الخط الساخن رقم 111، والذي سيتم تزويده بقائمة أسماء الأطباء للرد على الاستفسارات وإجراء اللازم لمنطقة الواجب في البحر الميت.-(بترا)