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لجنة تحقيق بحالات تحايل على صندوق التأمين الصحي في “الأردنية”

منذ ساعتين

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محمود الطراونة

عمان- شكل رئيس الجامعة الأردنية عبد الكريم القضاة لجنة تحقيق في حالات تحايل على صندوق التامين الصحي في الجامعة، وفقا لمصدر مطلع قال إن القضاة شكل لجنة برئاسته للوقوف على حيثيات عمليات التحايل وإساءة الائتمان التي تمت بالتعاون مع عدد من الصيدليات في القطاع الخاص.

ونفى مدير عام مستشفى الجامعة الدكتور عبد العزيز زيادات ان تكون هناك عمليات اختلاس تمت في المستشفى، لافتا الى ان ما تم هو عمليات تحايل من بعض المؤمنين في الجامعة بالتعاون مع صيدليات تم كشفها خلال تدقيق الفواتير الواردة الى صندوق التامين الصحي في الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بهذا الخصوص.

وقدرت المصادر قيمته المبالغ التي تم التحايل فيها قرابة 450 الف دينار فيما قلل مدير مستشفى الجامعة من قيمة المبالغ مشيرا الى انها كبيرة ولكن لا تصل الى 450 الفا.

وحاولت “الغد” التواصل مع رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة للحصول على مزيد من التفصيلات حول الموضوع الا انه لم يتسن لها ذلك.

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