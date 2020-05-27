لجنة جديدة لتسيير أعمال “الأطباء” واتهامات بعدم قانونية تشكيلها

محمد الكيالي

عمان- استهجن أطباء ما قام به نقيبهم علي العبوس أمس، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة بعد تقديم أعضاء مجلس النقابة لاستقالاتهم منذ عدة أيام بسبب ملف العلاوات الفنية وقضايا أخرى اعتبروا أن “النقابة لا توليها الاهتمام”.

ووصلت “الغد”، العديد من الشكاوى، من أطباء حول تشكيل اللجنة، معتبرين أن “تشكيلها يعد مخالفا للقانون، ولم تتم وفق الأصول المتعارف عليها نقابيا”.

وتتألف اللجنة من 11 عضوا غالبيتهم أعضاء بقائمة “سمو” التي خاضت غمار انتخابات المجلس مع النقيب العبوس ولم يحالفها الحظ، وهم: أسعد أبو غزال، منير الشواقفة، مفلح السرحان، رامي أبو رمان، عزالدين قطيش، رائد العطار، إحسان مطالقة، وخلدون العضايلة، إضافة إلى 3 أعضاء آخرين من خارج القائمة هم عصام عميش، محمد البنيان، وخالد الخلايلة.

وفي هذا الصدد، قال العبوس ان لجنة تسيير أعمال النقابة التي شكلها تتكون في غالبيتها من أعضاء قائمة “سمو” التي خاضت انتخابات النقابة الأخيرة ولم يحالفها الحظ، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة من قائمة (سمو) “هو لمصلحة العمل النقابي حيث يتميز الأعضاء الجدد بأنهم متفقون على تطوير المهنة وصون حقوق منتسبي النقابة”.

وقال، “لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين”، في إشارة إلى أن المجلس المستقيل كان يفتقر لتوافقات تصب في مصلحة الأطباء ككل.

واعتبر أن للنقيب “حق تشكيل لجنة تسيير الأعمال وفق ما يراه مناسبا لمصلحة الأطباء، وانه لا يوجد في قانون النقابة أي نص يشير إلى أن من يحصل على أعلى الأصوات يحق له أن يكون عضوا بعد استقالة أعضاء المجلس”.

وأكد أن اللجنة “تسعى الى ترتيب أوضاع النقابة وتحقيق مصالحها ومصالح اعضائها والدفاع عنها لاتمام الملفات العالقة”، مشددا على ان اللجنة “حريصة على النهوض بالنقابة وتحقيق كل ما تتطلبه ظروف المرحلة الحالية الصعبة.

وقال العبوس، “سنعمل بكل ما أوتينا من جهد من أجل إنجاز العديد من الملفات المتراكمة التي تهم الجسم الطبي بكافة قطاعاته وفئاته”، لافتا إلى أن “اللجنة حريصة على ان تعمل بكل تجانس وتناغم وكفريق متكامل يهدف الى تحقيق مطالب وهموم زملائنا الأطباء”.

وكان العبوس نسب إلى وزير الصحة الدكتور سعد جابر بتشكيل لجنة لمساعدته في “إدارة أعمال النقابة”، طالبا من الوزير الموافقة على إجراء انتخابات للنقابة خلال شهر من تاريخ استقالة أعضاء المجلس.

ودعا الى الابتعاد عن المناكفات النقابية، مشددا على أن اللجنة ستقوم بعملها لبضعة أسابيع ريثما يستقر الأمر على إجراء انتخابات جديدة.

وفي السياق، وصف نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور أحمد العرموطي، ما جرى من قرارات مؤخرا، بأنه “حادثة هي الاولى من نوعها في تاريخ نقابة الاطباء، بعد استقالة كافة اعضاء مجلس النقابة دفعة واحدة وبقاء النقيب وحيدا”.

وقال، وفق تعديلات قانون النقابة للعام 2015 فإن المادة 33 في الفقرة (ه) تنص على أنه “إذا استقال نصف اعضاء المجلس او اكثر دفعة واحدة او اذا شغرت مراكزهم لأي سبب آخر، “على النقيب ان يدعو الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب اعضاء جدد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الاستقالة او الشغور”.

وأضاف العرموطي، “من الواجب على النقيب أن يقوم بإعلام وزير الصحة باستقالة اعضاء المجلس ودعوة الهيئة العامة لانتخاب اعضاء مجلس جدد خلال شهر من تاريخ الاستقالة”، لافتا إلى أنه ولما كانت الاستقالة بتاريخ 19 أيار (مايو) الحالي، فإن آخر موعد للانتخابات هو يوم 19 حزيران (يونيو) المقبل، لكن النقيب وضمن كتابه طلب من الوزير الموافقة على اجراء انتخابات خلال شهر من تاريخ تقديم الاستقالة ولَم يحدد موعدا لها”.

وبين العرموطي في تحليل له لما جرى في أورقة النقاب مؤخرا، أن “نقيب الأطباء انتقد استقالة اعضاء المجلس في كتابه للوزير واعتبرها غير مبررة نقابيا، كما قام بتسمية 11 طبيبا لمساعدته في ادارة النقابة”.

ولفت إلى أن العبوس، لم يحدد تاريخ انتخاب اعضاء جدد خاصة وأن الفترة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لأن المادة 23 فقرة (أ) من قانون النقابة تنص على أنه “يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد الهيئة العامة بثلاثين يوما ولمدة خمسة عشر يوما”، فيما تنص المادة 25 في الفقرة (ب) على “تسمي الهيئة العامة لجنة او أكثر تسمى لجنة الانتخابات للإشراف على الانتخابات وتستمر في عملها طيلة مدة المجلس”.

وأشار العرموطي، إلى أن ما ذكر اعلاه، يحتم على النقيب أن يحدد موعد الانتخابات وأن يُعلِمَ وزير الصحة بذلك.

واعتبر أنه وتجاوزا للعرف والقانون، قام النقيب الحالي (العبوس) بتنسيب لجنة لإدارة شؤون النقابة معه خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية، حيث تبين ان هذه اللجنة هم اعضاء قائمة “سمو” التي خاض بها النقيب الانتخابات الاخيرة.

وبين العرموطي، أن وزير الصحة “سعد جابر وافق على هذه اللجنة في حين لم يسمع الأطباء ما هو موقف الوزير من موعد انتخاب اعضاء جدد”، معتبرا أن هذا بحد ذاته، قد يكون مؤشرا على ان الانتخابات مؤجلة حتى إشعار آخر قد يطول او يقصر.

وأضاف، أن الأطباء بحاجة الى “التأكد من قانونية هذه اللجنة، حيث أن نص المادة 75 من قانون النقابة ينص على أنه: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيًا غير قابل للطعن”.

وأشار العرموطي الى أنه “إذا طبقنا هذا على موضوع النقابة الحالي نجد نص المادة لا تنطبق عليه”، معتبرا أن “قرار وزير الصحة غير صحيح في إجازة تشكيل لحنة تسيير الأعمال، وأنه ولا يجوز له الموافقة على مقترحات نقيب الاطباء وبالتالي فإن تشكيل اللجنة باطل وغير قانوني”.

ودعا العرموطي، العبوس، إلى “تحديد موعد انتخاب اعضاء جدد تشرف عليه لجنة الاشراف على الانتخابات وأن يتحمل النقيب واعضاء اللجنة المسؤولية القانونية عن أي قرار أو تصرف يتعلق بأي أمر من أمور النقابة”.