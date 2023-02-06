لجنة خدمات مخيم البقعة تدشن غرفة طوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

قال رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة الدكتور حسن مرشود إنه جرى إنشاء غرفة طوارئ داخل مقر اللجنة بالتعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية لاستقبال الملاحظات والشكاوى المتعلقة بمداهمات المياه وإغلاقات لمناهل .

وأضاف مرشود لـ(بترا) أن هناك تنسيقاً كاملاً مع متصرف لواء عين الباشا بشار الدبوبي وكوادر الزراعة وسلطة المياه وبلدية عين الباشا لتقديم المساعدات لإدارة المخيم وتوفير الآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ نتيجة المنخفض الجوي.

ودعا مرشود المواطنين للاتصال برقم طوارئ اللجنة 0797582323 للتبليغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، مثمنا حرص جميع الدوائر الرسمية بلواء عين الباشا على سلامة سكان المخيم.