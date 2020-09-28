لجنة سلامة السدود تؤكد الجاهزية لاستقبال الموسم المطري المقبل

عمان – أعلنت اللجنة الوطنية للسدود جاهزية السدود للتعامل مع الموسم المطري المقبل في مناطق المملكة كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اليوم الاثنين للاطلاع على تقرير اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة السدود وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري المقبل.

وعرض الوزير لأهمية السدود كمرافق مائية حيوية في ظل معاناة المملكة من محدودية الموارد المائية وشحها نتيجة تناقص وتذبذب معدل هطول الأمطار خلال السنوات الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، والتوجهات الوطنية لتوسيع الاعتماد على الزراعة في تأمين الغذاء.

ودعا أبو السعود للاستعداد جيدا، وبذل الجهود لتحقيق استفادة مائية أكبر وزيادة القدرة التخزينية في السدود من خلال الخطة الوطنية التي تنفذها الوزارة والسلطة بزيادة السعة التخزينية إلى 400 مليون متر مكعب من خلال بناء سدود جديدة للحفاظ على أكبر مردود ممكن في المواسم المطرية.

وأطلع خلال الاجتماع على الكشوفات الميدانية والمسوحات التي أجرتها الفرق الفنية لمجاري الأودية القريبة من السدود.

وطلب من الجهات المعنية العمل على إخلاء المواقع القريبة من السدود قبل دخول الموسم المطري، وكذلك المحافظة على ديمومة السدود القائمة في المملكة وفعالية أدائها وجاهزيتها، ومراقبة تصريف السدود ومتابعة قراءات الأجهزة الهيدروميكانيكية الخاصة بتصريف المياه وتحليلها ودراستها بالتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيس في مركزي الوزارة وإدارة الأزمات.

وقال أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندس هشام الحيصة إن السلطة تتابع توصيات اللجنة الوطنية لسلامة السدود ولجنة سلامة السدود في سلطة وادي الأردن لضمان ديمومة مرافق السدود الحيوية الرئيسة للتزود بمياه الشرب والري ولاسيما في مناطق الأغوار ووادي الأردن.

وناشد الحيصة المزارعين للتعاون مع كوادر السلطة واتخاذ ما يلزم قبل بدء الموسم المطري المقبل لحماية المقدرات الزراعية ودرء خطر السيول والفيضانات.

–(بترا)