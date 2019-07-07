لجنة صندوق دعم الرياضة تبحث تعزيز الاستثمار والتسويق

عمان – الغد – استعرضت لجنة صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق برئاسة وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان، سبل تعزيز مصادر تمويل الصندوق واستثمار موارده، بما ينعكس إيجابا على قطاعي الشباب والرياضة في المملكة.

وأكد أبو رمان، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الشباب الدكتور ثابت النابلسي، أهمية السعي للنهوض بعمل الصندوق وتحقيق نقلة نوعية في خدماته، بما يشمل تطوير البنى التحتية وتجويد الخدمات في جميع المدن الرياضية وانديتها وبيوت الشباب والمعسكرات في جميع أنحاء المملكة، والعمل على تسويقها بالصورة المثلى.

وتم خلال الاجتماع تشكيل عدة لجان للاستثمار والتسويق.

وكان مدير الصندوق وليد النسور استعرض في بداية الاجتماع العديد من المحاور المتعلقة بالصندوق.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة.. الدكتور سالم الحسنات ومحمود بني سلامة وفادي قطيشات “جلوبال ون”.