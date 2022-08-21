“لجنة فلسطين في الصحفيين” تستنكر الحملة الصهيونيه في ألمانيا ضد الشعب الفلسطيني

استنكرت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الاردنيين الحملة التي يقودها اللوبي الصهيوني في المانيا ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بعد تصريحات القيادة الفلسطينية ادلى بها في المانيا خلال زيارتها مؤخرا بأن الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا ان ما جرى من ردة فعل غاضبة وغير مبررة ضد القيادة الفلسطينية من شأنها ان تشجع الكيان الغاصب المجرم على ارتكاب المزيد من الهولوكوستات في فلسطين المحتلة.

ودانت اللجنة في بيان اصدرته اليوم بأشد العبارات الحملة الصهيونية التحريضية الممنهجة والمنظمة والمبرمجة ضد القيادة الفلسطينية بحجة انها اثارت مشاعر الصهاينة بسبب الهلوكوست الالماني علما بأن المانيا تدفع للكيان الغاصب مليارات الدولارات منذ عام 1947 ثمنا لذلك الهولوكوست المزعوم.

وطالبت اللجنة دول العالم ادانة الكيان المحتل الذي قام بارتكاب اكثر من خمسين هولوكوست ضد الشعب الفلسطيني على مدى 75 سنة الماضية وهي عمر الكيان المصطنع في فلسطين العربية الاسلامية المحتلة بمساعدة امريكا ودول اوروبا والمتواطئين معها مشددا على ضرورة فضح الجرائم والمجازر والابادة الجماعية الصهيونية التي ارتكبتها ما تسمى بدولة الاحتلال وعصابات الارغون الصهيونية وغيرها الكثير من عصابات القتل والاجرام والارهاب الصهيونية في فلسطين المحتلة ومخيمات اللجوء في الوطن العربي واعمال القتل والاغتيالات في العالم .

وقال البيان ان الشعب الفلسطيني يعاني منذ بداية القرن الماضي من هولوكست صهيوني شامل متواصل لا يتوقف يستولي على الارض الفلسطينية ويغتصبها ويهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية ويدمر احياء سكنية بأكملها ويقتل ابناء الشعب الفلسطيني جماعيا وفرديا ويمارس العنصرية بأبشع صورها ضد الشعب الفلسطيني ويعتقل ويغتال ويهجر ويحاصر ويخنق وينكل ويعذب ويحرق الشجر والحجر والبشر ولا يترك وسيلة اجرامية الا يرتكبها ويمارسها ضد الشعب الفلسطيني يوميا ،ويبني المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية على اراضي الفلسطينيين المغتصبة.

واشار البيان بأن المجرمين الصهاينة الذي شاركوا في ذبح الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ الفلسطينيين اعترفوا بجرائمهم وكذلك شهود العيان منهم ووثقوا بالكلمة والصورة مجازر الابادة الجماعية التي قاموا بها هم وغيرهم من عصابات القتل الصهيونية المنظمة بأوامر مباشرة من قادة وزعماء وحكومات الاحتلال الصهيوني .

ودعا البيان الشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية واحرار العالم للوقوف الى جانب القيادة الفلسطينية الشرعية والتصدي للحملة التحريضية الصهيونية ضد الشعب الفلسطينة وسلطته .