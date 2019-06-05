لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين: لاءات الملك ستسقط وهن صفقة القرن

عمان – الغد– قال رئيس لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الزميل ماجد القرعان ان الذكرى الثانية والخمسين لنكسة حزيران 1967 التي تصادفت مع أول ايام عيد الفطر المبارك تأتي ونحن نعيش واقعا عربيا اسوأ مما كان عليه وقت النكسة حيث تمكنت اسرائيل وخلال ستة ايام من احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينة اضافة الى صحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية

واضاف في البيان الذي اصدرته اللجنة اليوم أنه ومنذ احتلال اسرائيل لباقي الاراضي الفلسطينية وهي جاهدة بكافة الوسائل والطرق وبدعم غير محدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد سيطرتها وانهاء الوجود الفلسطيني ضمن خطتها لاقامة ما يسمى بدولة اسرائيل الكبرى .

وقال ان الذكرى المؤلمة تاتي وما زالت تعصف بالأمة العربية والمنطقة أخطار التقسيم والتفكك على أساس طائفي ومذهبي وصراعات اقليمية تُديرها قوى خارجية لأستنزاف ما تبقى من ثروات الأمة بتواطىء عربي غير مسبوق من خلال ما سمي بصفقة القرن فيما الاردن متمسك بمواقفه التاريخية يقف وحيدا في مواجهة هذه الأخطار والتهديدات

واضاف اننا في نقابة الصحفيين الاردنيين وفي الوقت الذي نؤمن فيه بأن تمسك الشعبين الاردني والفلسطيني باللاءات الثلاث التي اعلنها جلالة الملك ( لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا للتخلي عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف ) ستسقط وهن ما يسمى بصفقة القرن فإننا ندعو كافة القوى في الوطن العربي الى أن تتحمل مسؤولياتها القومية حيال قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية لافشال كافة المخططات ونؤكد على كافة مؤسسات المجتمع المدني في الاردن الى دعم تعزيز مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التي يؤكد عليها في كافة المحافل الدولية .

وشدد البيان ان لا حل للقضية الفلسطينية الا بحل الدولتين وفقا للقرارات الدولية وخطة السلام العربية وليعلم العالم أجمع وان لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة في العودة وإقامة دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من عام 1967.