لجنة لدراسة أوضاع التكسي الأصفر

عمان- الغد- عقد وزير النقل المهندس مروان الخيطان اجتماعا بحضور النائب أحمد عشا ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ونقيب نقابة أصحاب التكاسي احمد أبو حيدر وذلك لمناقشة هموم ومشاكل النقل بشكل عام ومشاكل التكسي الأصفر بشكل خاص.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب التكسي الأصفر وذلك بهدف دراسة أوضاع هذا القطاع والمشاكل التي يعاني منها ووضع خطط لحلها وتقديم أي مقترحات وتصورات من شأنها الإرتقاء بقطاع نقل الركاب من خلال سيارات التكسي الأصفر.