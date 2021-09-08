لجنة لدراسة عكس فروقات رواتب موظفي البلديات

فرح عطيات

عمان- قرر وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أمس تشكيل لجنة لدراسة عكس فروقات الرواتب لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق تعميم أرسله كريشان أمس لمدراء المجالس البلدية والمحلية وحصلت “الغد” على نسخة منه، بناء على كتاب سابق لديوان التشريع والرأي صادر بتاريخ ١٠ حزيران (تموز) الماضي، لهذه الغاية.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من رئيس قسم الموازنات ومدقق ومقرر، وممثلين عن بلديات اربد الكبرى، ودير ابي سعيد ورحاب وسحاب.

ووفق كتاب ديوان التشريع ستقوم اللجنة باعداد الاسس والتعليمات اللازمة لعكس فروقات الرواتب وتعميمها على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة على أن يصرف للرئيس والمقرر واعضاء اللجنة 25 دينارا عن كل جلسة وبحد اعلى اربع جلسات ولمدة شهر واحد فقط.

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