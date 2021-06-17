لجنة لضبط جودة الرسائل والأطروحات الجامعية

عمان – الغد – قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها ظهر اليوم الخميس الموافق 17 / 6 / 2021 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس الآتي:

1) حرصاً من مجلس التعليم العالي على الارتقاء بمستوى ونوعية الرسائل والأطروحات الجامعية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية بحيث يضمن ذلك إضافة نوعية لتلك الرسائل والأطروحات، ولضبط بعض الممارسات غير العلمية في هذا المجال، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة معالي الدكتور عزمي محافظة وعضوية كل من : أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الأكاديمية في المجلس، وعمداء الدراسات العليا في عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة على أن تكون مهمة هذه اللجنة العمل على وضع أسس وتشريعات تضمنها الجامعات في تعليماتها بحيث تشتمل على آلية واضحة لتسجيل رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة، وتقديم المخطط التفصيلي لها وفقاً لنماذج معتمدة لهذه الغاية تتضمن مواعيد للتقديم وآلية إقرار المخطط، و تشكيل اللجان والممتحنين، وكيفية مناقشتها، ومراجعة شاملة للمتطلبات التي يجب أن يحققها الطالب عند إعداد تلك الرسائل والأطروحات.

2) حرصاً من مجلس التعليم العالي على جودة مخرجات قطاع التعليم العالي فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وعضوية كل من: رئيس اللجنة الأكاديمية في المجلس، ورئيس اللجنة القانونية في المجلس، وعدد من نواب رؤساء الجامعات تكون مهمتها وضع أسس وضوابط لاستحداث برامج الدكتوراة في الجامعات الأردنية، والبرامج المشتركة والمستضافة.

3) تشكيل لجنة برئاسة معالي الدكتور عزمي محافظة وعضوية كل من: رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ورئيس اللجنة الأكاديمية في المجلس، وعميدي كليتي طب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من عدد من الجامعات الأردنية لاستحداث كليات طب أسنان، ومدى الحاجة الفعلية لهذا التخصص.

4) الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور مأمون نديم عكروش رئيساً للجامعة الأمريكية في مأدبا.