لجنة مشتركة لبحث معيقات عمل مكاتب الاستقدام

وعد وزير العمل يوسف الشمالي بتشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من مسؤولين في الوزارة ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنين وذلك بعد أن فعل المادة التاسعة من النظام رقم 90 وتعديلاته.

وبحث وزير العمل يوسف الشمالي ونقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل أمس السبت أهم المعيقات التي تواجه أصحاب المكاتب اثناء عملهم اليومي وفق الانظمة والتشريعات الصادرة عن وزارة العمل.

وكان نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد وعدد من اعضاء مجلس النقابة قد التقوا في مقر الوزارة وزير العمل الشمالي والامين العام للوزارة فاروق الحديدي وقدموا شرحا تفصيليا عن تلك المعيقات، فيما وعد الوزير الشمالي بتشكل لجنة مشتركة من مسؤولين بالوزارة والنقابة لبحث تلك المعيقات والعمل على إزالتها.

وحسب ابو زيد فأن الوزير الشمالي والامين العام الحديدي ابديا ترحيبهما بمطالب ممثلي النقابة، كما عبر الشمالي عن تعاونه المطلق بالعمل بتشاركيه مع النقابة بعد أن فعل المادة ٩ من النظام رقم ٩٠ وتعديلاته ووعد بتشكيل لجنة بمشاركة النقابة، للنظر بجميع ملاحظات النقابة، مؤكدا أنه سيقف على تحقيق مصلحة جميع اطراف العلاقة الخاصة بعملية الاستقدام لتحقيق مبدأ العدالة لجميع الاطراف.

وتنص المادة ٩ ” أنه تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة (لجنة شؤون العاملين بالمنازل من غير الأردنين)، تضم في عضويتها ممثلين عن كل من

١- الوزارة

٢- نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين

٣- مديرية الأمن العام/إدارة الإقامة والحدود وشؤون الأجانب ،

وتحدد مهام اللجنة في قرار تشكيلها ، ويحق لها دعوة اي شخص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيها في الأمور المعروضة عليها .

من جانبه اكد رئيس النقابة لورنس ابو زيد على أهمية التشاركية في اتخاذ القرار مع وزارة العمل بما يحقق المصلحة لكل من المواطن ومكتب الاستقدام وعاملة المنزل.

وتعتبر هذه اول لجنة تشكلها وزارة العمل لبحث معيقات عمل أصحاب مكاتب الاستقدام وتشرك النقابة فيها