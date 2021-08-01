“المشتركة النيابية” تبدأ بمناقشة “البلديات واللامركزية”

جهاد المنسي

عمان– بدأت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والادارية”، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية، والذي سيعرض على المجلس خلال الدورة الاستثنائية، وشرعت بمناقشة المادة 3 من القانون.

وخلال المناقشة اعتبر نواب أن بعض مواد القانون تعزز المركزية ولا تعزز اللامركزية.

وتزور لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، محافظة البلقاء للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع السياحية بالمحافظة.

كما تزو لجنة التعليم والشباب، المكتبة الوطنية للاطلاع على الدور الذي تقوم به المكتبة للحفاظ على المعلومات والنتاج الثقافي الوطني.

وتلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية السفير الإسباني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.