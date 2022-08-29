لجنة نيابية تبحث اليوم ملفات تعليمية هامة

تعقد لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتناقش اللجنة المواضيع التالية:

دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

قضية طلبة الطب العائدين من أوكرانيا

مناقشة تعيين مبتعثي وزارة التربية والتعليم

تعيين تخصص معلم مجال اجتماعيات

تعيين خريجي العلوم السياسية لتدريس مادة التربية الوطنية في المدارس

الموقف الفني لمديريات التربية والتعليم في المملكة

رفع نسبة قبول الطلبة المعيدين بالجامعات