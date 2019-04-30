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لجنة نيابية تبحث تراجع إيرادات الخزنية من ضرائب التبغ

منذ ساعتين

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عمان- بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة، عددا من المحاور المعنية بتراجع الضرائب المفروضة على التبغ.

وقال الشوابكة في تصريح لـ (بترا) إن اللجنة تناولت أسباب تراجع إيرادات الخزينة العامة للدولة من الضرائب المفروضة على التبغ خلال الربع الأول من العام الحالي.

واضاف، أن اللجنة اطلعت من وزير المالية عز الدين كناكرية، ومدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء عبد المجيد الرحامنة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي للأسواق الحرة الأردنية هيثم المجالي على أهم الإجراءات التي تم اتباعها خلال الفترة الماضية، والتي حدت بدورها من مسألة التهريب سيما التبغ، مؤكدا أهمية تعزيزقنوات التنسيق والتعاون بين دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة، ما يعود بالنفع على الدولة وموازنتها العامة.

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