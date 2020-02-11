لجنة نيابية لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء

محمد الكيالي

عمان- قرر مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين المالية والطاقة وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قرر أمس الاثنين، تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى اذار 2020.

وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.