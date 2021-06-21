لجنة وزارية تدرس توصيات لتحفيز الاستثمار بالجيل الخامس

إبراهيم المبيضين

عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن لجنة وزارية مشكلة من مجموعة من الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية، تدرس مجموعة من التوصيات والمحاور التي تتناول مستقبل قطاع الاتصالات وتحفيز الاستثمار فيه، وخصوصا في تقنية الجيل الخامس.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، إن هذه التوصيات جرى بحثها ودراستها خلال الأشهر الماضية بالشراكة بين الحكومة، ممثلة بالوزارة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية، وقد جرى تنقيحها وتطويرها وتقديمها للحكومة (للجنة الوزارية التي جرى تشكيلها لبحث هذه التوصيات).

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة ومهتمة بمساعدة القطاع وتحفيزه على الاستثمار وتطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا الى أن التوصيات والمحاور التي تجري دراستها تركز على مستقبل القطاع، وتحسين البنية التحتية للاتصالات، وتحفيز الاستثمار في القطاع، وخصوصا في تقنية الجيل الخامس الأكثر تقدما بين أجيال الاتصالات والتي تعد بثورة كبيرة في عملية التحول الرقمي.

وأوضح الهناندة أن الحكومة حريصة على الخروج بقرارات متوازنة بعد بحث هذه التوصيات بالسرعة الممكنة، لتساعد كل أطراف المعادلة على التقدم والاستفادة من التطور التقني الحاصل؛ حكومة ومواطنين وشركات القطاع.

وأكد الوزير أهمية قطاع الاتصالات وشبكاته المختلفة كبنية تحتية أساسية لجميع القطاعات الاقتصادية، وأحد أعمدة عملية التحول الرقمي التي تسعى الحكومة لإكمال مسيرتها وتسريع العمل بها خلال المرحلة المقبلة.

وجدد الوزير تأكيده أن الحكومة مهتمة بإدخال تقنية الجيل الخامس إلى سوق الاتصالات المحلية في أسرع وقت ممكن لما له من أثر كبير في المساعدة على عملية التحول الرقمي في المملكة وتسهيل الأعمال وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية.

وقال “يجب ألا نتأخر في الأردن في إدخال الجيل الخامس حتى نستفيد من مزاياه التقنية والاقتصادية ونكون سباقين في تطوير الحلول التقنية المبنية عليها التي تسهل حياة وعمل القطاعات الاقتصادية كافة، وذلك لما تحمله هذه التقنية من سرعات وسعات عالية للاتصال بشبكة الانترنت، ما يمثل بنية تحتية أساسية تعد بفرص كبيرة في مضمار التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي”.